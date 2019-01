El Vaticà no va actuar en l'abús sexual a Montserrat perquè el monjo ja era mort

El Vaticà va rebre la denúncia de presumptes abusos del monjo del monestir de Montserrat (Bages) Andreu Soler el 2016, però no va actuar perquè ja havia mort, ha dit a Efe el portaveu interí de la Santa Seu, Alessandro Gisotti.

"Consta que la notícia dels abusos es va donar verbalment el 2016 al llavors secretari per a la Doctrina de la Fe (l'espanyol Luis Francisco Ladaria Ferrer) per part de l'abat del monestir", ha dit el portaveu provisional vaticà.

Gissoti ha explicat que "ja que el monjo acusat va morir el 2008, la denúncia no podia ser acceptada" doncs, va afegir, "no és possible per a la Congregació per a la Doctrina de la Fe actuar contra un clergue mort".

Un antic membre del grup d'escoltes catòlics de Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, ha denunciat que l'abadia va encobrir durant vint anys els abusos que va patir del pare Andreu Soler el 1998, encara que la comunitat benedictina assegura que sempre se li va donar suport.

Hurtado ja va fer públic el 2016 que va patir abusos sexuals per part d'un sacerdot quant tenia 16 anys i va promoure llavors una petició al Congrés perquè aquests delictes no prescriguin, encara que fins ara no havia revelat on i qui havia abusat d'ell.

Dissabte passat va revelar que com a membre del "servei d'ordre" del monestir pernoctava un cop al mes a l'abadia i que va ser a la seva habitació on es van produir els tocaments del monjo en diverses ocasions.

Segons la versió d'Hurtado, tant l'antic abat de Montserrat Sebastià Bardolet, com l'actual, Josep María Soler, van conèixer des del 1999 la denúncia dels abusos i no van prendre cap mesura.

No obstant això va admetre que Soler es va reunir diverses vegades amb ell i que el monestir li va pagar 7.200 euros perquè sufragués una teràpia psicològica, després que ell ho demanés en una carta.

Hurtado va dir que la comunitat de Montserrat va optar per "el total secretisme i l'obscurantisme en la gestió del cas", doncs els diners li van donar en sobres en bitllets de 500 euros per no deixar rastre, i va apuntar que "el més dolorós no van ser els abusos, va ser l'encobriment".

El monestir va explicar en un comunicat que l'abat va informar el 2016 personalment del cas a la Congregació per a la Doctrina de la Fe, institució responsable d'aquests assumptes a la Santa Seu, i que aquesta va avalar l'actuació del monestir.

A més va expressar "la seva condemna més absoluta dels abusos comesos contra menors, el seu total suport a les víctimes i la seva voluntat d'actuar amb total transparència".