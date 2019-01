El Vaticà diu que no va actuar en el cas de Montserrat perquè el monjo havia mort

El Vaticà ha reconegut que el 2016 va rebre de la comunitat de Montserrat la denúncia de presumptes abusos del monjo del monestir Andreu Soler, però ha explicat que no va actuar perquè ja havia mort. Qui ho ha explicat ha estat el portaveu interí de la Santa Seu, Alessandro Gisotti, que ha precisat que «consta que la notícia dels abusos es va donar verbalment el 2016 al llavors secretari per a la Doctrina de la Fe (l'espa-nyol Luis Francisco Ladaria Ferrer) per part de l'abat del monestir», Josep Maria Soler.

Gissoti ha manifestat que, «ja que el monjo acusat va morir el 2008, la denúncia no podia ser acceptada», i en aquest sentit ha afegit que «no és possible per a la Congregació per a la Doctrina de la Fe actuar contra un clergue mort».

Aquestes declaracions del portaveu de la Santa Seu arriben després que un antic membre del grup d'escoltes catòlics de Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, denunciés que l'abadia havia encobert durant vint anys els abusos que va patir del pare Andreu Soler el 1998, tot i que la comunitat benedictina assegura que sempre se li va donar suport (vegeu edicions de Regió7 de diumenge i de dilluns), i en un comunicat fet públic dissabte informava que el 2016, «en una entrevista personal», l'abat va informar d'aquesta situació la Congregació per a la Doctrina de la Fe.



Una comissió amb un exconseller

Arran de la denúncia pública feta per Miguel Ángel Hurtado del seu cas, l'abadia de Montserrat va anunciar dilluns la creació d'una comissió independent encarregada d'estudiar possibles casos d'abusos sexuals a menors que afectin la comunitat benedictina. I ahir va concretar les persones que la integraran. En formaran part l'advocada Cristina Vallejo Ros, la psicòloga Begoña Elizalde Raso, el monjo de Montserrat Bernat Juliol Galí i el metge Xavier Pomés Abella. Aquest darrer va ser conseller de la Generalitat entre el 1995 i el 2003, primer de Governació i, posteriorment, de Sanitat.

La comissió posa a disposició de qui ho desitgi el correu transparencia.montserrat@gmail.com per enviar-hi informació sobre fets relacionats amb el tema d'abusos sexuals a menors.

Segons va precisar ahir l'abadia per mitjà d'un comunicat, el primer que farà la comissió serà «determinar el seu protocol de funcionament i fixarà els terminis que consideri convenients per realitzar la tasca que li ha estat encomanada». Quan es donin a conèixer les conclusions dels treballs d'aquesta comissió, expliquen, el monestir prendrà totes les mesures que es considerin oportunes.



«No és un cas aïllat»

El cas de Miguel Ángel Hurtado és un dels que apareixen en una sèrie documental de Netflix titulada Examen de conciencia, realitzada pel periodista i cineasta Albert Solé, que s'estrena avui. Un treball que busca posar xifres i sobrevolar el problema dels abusos sexuals de menors a l'Església espanyola. A través de testimonis de víctimes, la sèrie documental vol posar en evidència un «patró sistemàtic d'encobriment» per part de les autoritats eclesiàstiques i apunta que l'aparent canvi d'actitud del Vaticà és només «cosmètic», segons el seu autor. Ahir, en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, Albert Solé afirmava que «el de Miguel Ángel Hurtado a Montserrat no és un cas aïllat. En sortiran més».

Hurtado ja va fer públic el 2016 que havia patit abusos sexuals per part d'un sacerdot quant tenia 16 anys i llavors va promoure una petició al Congrés perquè aquests delictes no prescriguin. Dissabte va revelar que, com a membre del «servei d'ordre» del monestir, pernoctava un cop al mes a l'abadia i que va ser a la seva habitació on van tenir lloc els tocaments del monjo diverses vegades.