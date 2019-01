Monistrol de Montserrat entra avui de ple a la Festa dels Romeus

El nucli antic de Monistrol de Montserrat torna entre avui i demà a l'època renaixentista, quan la pesta va fer estralls, amb motiu de la setena edició de la Festa dels Romeus. El certamen convida el visitant a viatjar en la història a través de les escenificacions teatrals i a convertir-se en un romeu que visita la vila en el seu pelegrinatge.

La festa situa el visitant al Monistrol del segle XVI, quan reapareix la temuda pesta i es construeixen les esglésies de Sant Pere a Monistrol i de Santa Maria a Montserrat. La Festa dels Romeus consolida enguany els canvis introduïts l'any passat, quan es va fer una important renovació teatral, però incorpora nous personatges i amplia els horaris de les representacions amb l'objectiu de dinamitzar encara més el nucli antic de la població. Enguany s'ha redefinit el recorregut històric del Miracle introduït l'any passat i es recuperen les escenes lliures.

Una altra novetat és la recuperació de l'escena del Carro dels Empestats, que s'havia desenvolupat en anteriors edicions però que l'any passat no es va escenificar. També s'han traslladat les escenes que es van fer a la Canaleta i que en aquesta setena edició es podran veure al nucli antic de la vila. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol transmetre als visitants una sensació de més caliu, amb totes les escenes destacades al voltant del centre neuràlgic de Monistrol.

També s'han incorporat uns recorreguts protagonitzats per personatges concrets com són les remeieres, que tindran la seu a l'antic Hospital de Sant Roc, el mostassaf de Monistrol i els pelegrins, que passejaran per tota la fira. També s'han readaptat i canviat d'ubicació algunes escenes, com la Rebuda de l'abat, que es farà a la plaça del Bo-Bo.

Un any més, el visitant podrà veure la rebuda dels metges de l'època, amb les seves disfresses característiques, les remeieres i els romeus. També hi haurà músics de carrer, predicadors, endevinadors, malalts i tolits, soldats i mostres d'oficis, entre molts d'altres.