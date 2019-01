Un nou testimoni assegura que va ser víctima dels abusos del mateix monjo de Montserrat

Un nou testimoni assegura que va ser víctima dels abusos del monjo de Montserrat denunciat fa uns dies per un exescolta.

Segons ha relatat al diari 'Ara', el germà Andreu es va ficar al seu llit i li va fer tocaments als genitals. El Ricard Zamora, que ara té 55 anys, explica que el monjo va començar a tocar-lo i a fer-li pedagogia d'on podia trobar plaer en el seu penis. Va durar uns pocs minuts perquè ell va aturar-lo. El germà no va insistir més i va marxar de la cel·la. El Ricard va fugir aquella mateixa nit del monestir, on l'havien enviat per redreçar-lo d'una adolescència complicada. Era la primera nit que hi dormia.

El diari també explica el cas d'un mossèn de Vilobí d'Onyar que va fer tocaments a nens durant 30 anys, entre finals dels 60 i finals dels 90. Alguns nens ho van explicar als pares però al sacerdot mai li va passar res. Els casos no es van denunciar però van traslladar-se al bisbat de Girona als anys 70 i 80.