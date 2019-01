La Creu Roja gestionarà el Banc d'Aliments a Sant Salvador

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola va aprovar en el darrer ple municipal per unanimitat dels grups presents (faltaven Despertem-Podem i Fent Feina) rescindir el contracte amb l'Associació Benèfica del poble per la gestió del Banc d'Aliments. Des de l'entitat ja es va avisar fa setmanes que no podrien seguir fent-se càrrec d'aquesta tasca, i l'Ajuntament ja té entre mans un relleu: la Creu Roja.

Les converses perquè aquesta organització es faci càrrec del repartiment d'aliments al poble per les famílies més necessitades estan avançades, tot i que encara falta acabar de polir detalls del nou conveni que podrien retardar la firma encara unes setmanes. Tot i això, el govern municipal assegura qie no hi haurà perjudici per aquestes famílies, perquè els Serveis Socials es faran càrrec del repartiment mentre duri l'impàs del traspàs de poders entre entitats, sense alterar en cap cas les dates d'entrega d'aliments ja previstes al calendari.

La idea és que el funcionament del repartiment no canviï amb l'arribada de la Creu Roja, que també treballa a través de voluntariat. Amb tot, representants de tots els grups del ple van agrair públicament la tasca feta per l'Associació Benèfica de Sant Salvador de Guardiola al capdavant del Banc d'Aliments. L'alcalde, Albert Miralda, va lloar la "tasca encomiable, dedicant-hi un munt d'hores i fent una feina de gran valor" de l'associació.

Onada de robatoris

Al ple també es va posar sobre la taula l'onada de robatoris a domicilis que ha patit el poble en les últimes setmanes. Només l'última setmana hi ha hagut deu denúncies per aquest motiu. La majoria a cases de la urbanització del Calvet i de fora del nucli urbà. Des de l'equip de govern es va traslladar a la resta de grups i al públic present les informacions que han transmès els Mossos d'Esquadra. Sembla que es tractaria de bandes (no està clar si és una o vàries), que actuen sobretot els mesos d'hivern, a cases on detecten que hi ha poc moviment, gairebé sempre sense ús de la força.

Des de l'Ajuntament es seguirà treballant colze a colze amb la policia per fer front a aquesta problemàtica. Així ho va assegurar Miralda, que va dir que "es prendran les mesures que facin falta per fer front a aquest problema", tot i que va subratllar que "les lleis són molt laxes amb els robatoris a domicilis, i això també s'hauria de canviar".