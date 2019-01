El Monestir de Montserrat nega tenir constància dels nous casos d'abusos sexuals

El Monestir de Montserrat ha negat tenir constància dels nous casos de presumptes abusos sexuals per part del monjo Andreu Soler que han publicat 'El Periódico' aquest dilluns i l''Ara' durant el cap de setmana. El portaveu del monestir, el monjo Bernat Juliol, ha assenyalat en un comunicat que no hi havia cap denúncia al respecte. D'acord amb "l'absolut compromís amb la veritat" del Monestir, tota la informació es posarà a disposició de la comissió independent que s'ha creat per estudiar els casos que han sortit o que puguin sortir. La comissió, formada per experts, ha de començar a treballar aquesta setmana. Juliol ha avançat que "per respecte i prudència", la comissió no farà públics els detalls dels seus avenços fins el final de les seves investigacions.