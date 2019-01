Un nou testimoni diu que va ser víctima d'abusos del mateix monjo de Montserrat

Un nou testimoni assegura que va ser víctima dels abusos del monjo de Montserrat denunciat fa uns dies per un exescolta. Requerit per aquest diari, el monestir de Montserrat assegura que no té coneixement d'aquest cas, que es remunta al 1978, més enllà de les informacions publicades.

Segons ha relatat el testimoni al diari Ara, el germà Andreu Soler, que va morir el 2008, es va ficar al seu llit i li va fer tocaments als genitals quan tenia 15 o 16 anys. Ricard Zamora, que ara té 55 anys, explica que el monjo va començar a tocar-lo i a fer-li pedagogia d'on podia trobar plaer en el seu penis. Va durar pocs minuts perquè ell va aturar-lo. El germà no va insistir més i va marxar de la cel·la. Zamora va fugir aquella mateixa nit del monestir, on l'havien enviat per redreçar-lo d'una adolescència complicada. Era el primer dia que hi dormia.

Fonts del monestir reiteraven ahir a Regió7 que s'ha creat una comissió independent per estudiar els abusos a menors. Sobre la nova víctima que ha fet públic el seu cas, les mateixes fonts explicaven que no en tenien coneixement perquè Zamora mai no s'ha posat en contacte amb el monestir, i van dir que ara pot relatar el seu cas a la comissió.