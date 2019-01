Sant Fruitós es converteix en capital excursionista

No hi va faltar ni el sol. La Marxa del Terme de Sant Fruitós de Bages que obre cada any la temporada de caminades va convocar novament una gentada ahir al matí: en aquesta ocasió van ser 2.726 persones, una xifra imponent que es mou en els registres dels darrers anys i a la qual cal sumar el centenar de voluntaris que fan possible la iniciativa.

«Sempre ens movem entre 2.500 i 3.000 participants», va explicar Josep Ayala, responsable del Grup Excursionista Posa't en Marxa de Sant Fruitós, l'entitat organitzadora de la caminada. «I això que hi ha gent que m'ha dit que no podia venir perquè és el primer cap de setmana de neu a les pistes i se n'anaven a esquiar», va afegir.

La marxa fruitosenca s'ha convertit amb el pas dels anys en una cita clàssica que ha sabut consolidar un model de participació i, alhora, sempre es renova. «Hi ha indrets pels quals sovint es passa, però encara no hem repetit mai el recorregut», va precisar Ayala. Mostra de l'acceptació que té la marxa és que la fórmula de crear un itinerari familiar -juntament amb el mitjà (17 km) i el llarg (26 km)- ha eixamplat el públic.

Una altra dada que parla de l'èxit del projecte és que la caminada va reunir gent de fins a un centenar de poblacions.