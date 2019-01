Sant Fruitós promou un centre al municipi per atendre persones amb discapacitat

Sant Fruitós de Bages impulsarà la construcció al municipi d'un centre de formació i assistència a persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials. L'Ajuntament busca empreses que tractin amb aquests col·lectius, a l'estil d'Ampans, que ja ha mostrat el seu interès per estudiar la proposta davant la necessitat de disposar de nous equipaments residencials i de centre ocupacional. El consistori vol que estigui funcionant en un termini màxim de tres anys prorrogables a quatre a partir de la seva adjudicació.





El govern de Sant Fruitós ja ha iniciat el procés de licitació de l'oferta, i posarà a disposició de qui l'acabi guanyant uns terrenys municipals d'uns 8.000 metres quadrats que ara serveixen d'aparcament al costat del col·legi Paidos. L'empresa tindrà un dret de superfície gratuït sobre aquest solar per a un període de 99 anys, i com a contrapartida hi haurà de construir el nou centre i desenvolupar-lo, i a més, haurà de pagar un cànon anual a l'Ajuntament.





Es preveu que el centre tingui entre 25 i 100 places, «i anirà destinat a cobrir la franja intermitja» pel que fa als graus de discapacitació, apunta l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, amb l'objectiu «que rebin un tractament relativament llarg però ben conduït i d'aquesta manera puguin entrar més fàcilment al món laboral». Segons Batanés, «al país li falten aquests tipus de centres», i és per això que Sant Fruitós s'ofereix per desenvolupar-ne un al municipi.



«Pot ser un sol edifici, o més...», i la proposta també admet la possibilitat que aquest nou equipament incorpori una residència perquè hi visquin els alumnes, afegeix l'alcalde. La finalitat última és oferir una formació i assistència «específiques» a les persones amb discapacitat.

Feina al teatre i l'escola de música

En la línia d'afavorir la inserció laboral de persones amb algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial, l'Ajuntament de Sant Fruitós també proposa la cessió d'ús del teatre i la concessió de l'escola municipal de música per a un període de 20 anys a una empresa que treballi amb aquest col·lectiu i en gestioni part del servei.



Es tracta d'una única empresa per als dos equipaments i que alhora podrà ser la mateixa que s'adjudiqui la construcció del futur centre educatiu i assistencial, però no necessàriament.

Sobre aquesta oferta també s'ha iniciat el procés de licitació, amb la idea que l'operació amb l'empresa que finalment en resulti adjudicatària es pugui tancar d'aquí a uns tres mesos. Ampans també hi estaria interessada.

L'empresa en qüestió «haurà de respectar la cartellera d'actuacions anuals i la d'assajos, i també els horaris de classe de l'escola de música», explica Batanés, però fora d'això podrà programar noves actuacions, organitzar tallers i contractar grups i obtenir-ne un benefici propi.



També es demanarà a l'empresa que assumeixi la neteja dels dos edificis, la consergeria de l'escola de música, i el bar del teatre (que s'ha d'adequar i posar en funcionament) amb uns horaris mínims pactats amb l'Ajuntament.

La condició és que els treballadors que es cuidin d'aquestes tasques siguin persones integrants del col·lectiu amb algun tipus de discapacitat, «i d'aquesta manera estarem promovent l'ocupació i la inserció laboral d'aquesta gent», apunta Batanés. Puntualitza que aquesta serà l'única contrapartida (en aquest cas no hi haurà un cànon com a contraprestació), però «el poble hi guanyarà amb una major oferta d'espectacles culturals, i l'Ajuntament s'estalviarà haver de pagar un conserge i la neteja dels dos edificis, i tindrà garantida la programació ja establerta», afegeix l'alcalde.