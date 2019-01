VÍDEO | Joan Bonanit acomiada als presos: «Molta força i ens veiem a Madrid!»

Desaprés de 208 nits, Joan Bonanit es va acomiadar dels presos polítics aquest diumenge a la nit al pla de Lledoners amb un missatge clar: «Ens veiem a Madrid!».

Davant l'imminent traslla dels presos per afrontar el judici, Joan Bonanit va realitzar un parlament més especial que mai. Acompanyat d'una munió de persones, entre elles el candidat d'ERC a l'alcaldia de Manresa Marc Aloy, que va publicar el vídeo que acompanya aquestes línies, Joan Bonanit va rebre contestació de tots els presos independentistes interns a la presó bagenca. «Mai us deixarem sols, lluitarem per la vostre absolució. Molta força i ens veiem a Madrid».