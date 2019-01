Cardona crea una brigada juvenil per ajudar a recuperar la colònia Arquers

Cardona crearà una brigada juvenil que treballarà en la rehabilitació de la zona d'habitatges de l'antiga colònia Arquers. Es tracta d'un projecte que neix amb un doble objectiu: formar joves del poble per ajudar-los en la seva inserció laboral i, al mateix, temps que puguin contribuir en el seu procés d'aprenentatge a la recuperació d'aquest antic nucli miner, que es vol potenciar com a àrea residencial d'aquest municipi del Bages.

La proposta, que s'ha presentat sobre el terreny aquest dimarts, parteix de la idea de crear un equip de vuit persones del poble, d'entre 18 i 35 anys, a les quals es formarà en manteniment polivalent i rehabilitació dels espais públics. Rebran aquesta formació entre febrer i març, amb un horari de 8 a 2 del matí, i això derivarà en una contractació per a 6 persones a jornada completa durant 9 mesos, que percebran un sou aproximat de 1.200 euros bruts mensuals. Durant aquest temps treballaran en diferents tasques de rehabilitació d'espais i habitatges de la colònia Arquers.

Aquest projecte formatiu i d'ocupació que ara es posa en marxa forma part del programa que l'Ajuntament de Cardona està portant a terme des de fa mesos per potenciar la recuperació progressiva d'aquest antic nucli miner i que sigui un dels espais de desenvolupament i creixement del municipi.

Amb aquest objectiu, la primavera passada el consistori va portar a terme tot un procés de participació per generar noves idees per impulsar aquesta recuperació, del qual en va sortir, per exemple, la de tirar endavant un espai formatiu. Durant el procés de participació es van recollir a l'entorn de 400 aportacions, a través d'enquestes, entrevistes, trobades amb entitats o jornades obertes a tota la ciutadania. A partir d'aquí, el govern municipal va anar elaborant una proposta amb les actuacions que es duran a terme, per etapes, en el termini de 10 anys.

Les primeres accions que es duran a terme a la colònia Arquers seran posar en marxa el pla de millora urbana que preveu la recuperació dels 43 habitatges existents, 20 dels quals estan ocupats, i posar en funcionament els quatre habitatges socials que el consistori està acabant d'enllestir. En una fase posterior, es planteja la construcció de nous habitatges, una zona verda i els nous equipaments, a la zona de la colònia que està per urbanitzar.

Pel que fa a les actuacions principals que cal fer als habitatges per potenciar l'arribada de nous residents, hi ha la millora i manteniment de les cases existents, tant aquelles on viu gent com les que estan buides però que és possible recuperar-les; la millora de la il·luminació i el clavegueram i l'ender-roc dels habitatges que estan en situació de ruïna. Altres actuacions que es tindran en compte són la millora de la urbanització dels carrers i l'establiment d'una xarxa d'Internet adequada.

Entre les propostes que preveu la memòria del procés participatiu per densenvolupar a la colònia Arquers per generar ocupació a nivell municipal hi ha la creació de comerços locals (quan hi hagi prou persones residents per fer-los viables), un càmping municipal (que es podria ubicar fora dels terrenys urbans), una cooperativa laboral o un centre per a l'emprenedoria i un nou equipament vinculat al turisme que podria ser un alberg o una casa de colònies. Entre les accions de futur hi ha la implantació d'un transport públic que enllaci la colònia amb el nucli de Cardona.

De les conclusions del procés destaca que les persones que hi resideixen tenen clar que no volen abandonar la colònia, i moltes que hi han residit manifesten l'interès a tornar–hi. Tots plegats, consideren que és clau la millora dels habitatges i del seu entorn immediat respectant l'essència, però també la recuperació de la memòria de la colònia i de tot el conjunt urbà. Pel que fa a les entitats i la resta de la ciutadania, hi ha un interès clar a integrar la colònia Arquers al municipi.