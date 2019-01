Creu Roja es farà càrrec de la gestió del Banc d'Aliments a Sant Salvador de Guardiola

El ple municipal de Sant Salvador de Guardiola ha aprovat per unanimitat dels grups presents (faltaven Despertem-Podem i Fent Feina) rescindir el contracte amb l'Associació Benèfica del poble per a la gestió del Banc d'Aliments. Des de l'entitat ja es va avisar fa setmanes que no podrien seguir fent-se càrrec d'aquesta tasca, i l'Ajuntament ja té entre mans un relleu: Creu Roja.

Les converses perquè aquesta organització es faci càrrec del repartiment d'aliments al poble per a les famílies més necessitades estan avançades, tot i que encara falta acabar de polir detalls del nou conveni que podrien retardar la firma encara unes setmanes. Tot i això, no hi haurà perjudici per a aquestes famílies, perquè els Serveis Socials es faran càrrec del repartiment mentre duri l'impàs del traspàs de poders entre entitats.

La idea és que el funcionament del repartiment no canviï amb l'arribada de Creu Roja, que també treballa a través de voluntariat. Amb tot, representants de tots els grups del ple van agrair públicament la tasca feta per l'Associació Benèfica de Sant Salvador al capdavant del Banc d'Aliments. L'alcalde, Albert Miralda, va lloar la «la tasca encomiable, dedicant-hi un munt d'hores i fent una feina de gran valor», de l'associació.