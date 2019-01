El personatge d'una astronauta guiarà els infants del Bages a fomentar el respecte

El Consell Comarcal va presentar ahir el projecte Missió Convivència i algunes de les accions destacades que portaran a terme els nens i nenes que formen part del Consell d'Infants del Bages aquest curs. L'objectiu principal és que es facin activitats de millora de la convivència entre persones i amb el seu entorn. Per aquest motiu els nens i nenes promouran, per exemple, una jornada escolar per combatre la LGTBIfòbia i un joc de pistes per valorar els espais naturals del Bages i tenir cura del medi ambient.

La proposta de treball amb activitats i jocs que s'ha preparat des del Consell Comarcal persegueix l'objectiu que els nens i nenes pensin, sentin i reflexionin sobre diferents temàtiques, i que el seu treball tingui una incidència real per a la població i en la seva escola. Per aconseguir-ho s'han traçat un seguit de dinàmiques basades en l'art d'explicar una història, de la quals els infants en són els protagonistes.

En aquest cas, el fil conductor del relat és una astronauta, la Valentina, que treballa per a l'Observatori Astronòmic del Bages a Castelltallat i el Consell Comarcal del Bages li ha encomanat la Missió Convivència. S'ha creat una web ( missioconvivencia.ccbages. cat/) on els infants podran abocar les respostes a les qüestions plantejades des de l'Observatori, explicaran com ho han treballat i traslladaran els dubtes que puguin tenir.

D'aquesta manera també s'origina un flux d'intercanvi d'idees i coneixement entre cada Consell de la Infància municipal. L'apartat audiovisual és molt important per a l'èxit de les dinàmiques, i així l'autronauta la Valentina enviarà missatges en format de vídeo als nens i nenes per tal de donar-los les instruccions i en cada municipi es portaran a terme un seguit de jocs cooperatius amb la finalitat que els infants reflexionin i debatin sobre les bones pràctiques socials.

El conseller de l'Àrea d'Educació, Cultura, Joventut, Esports i Comunicació, Eloi Hernàndez, ha explicat que «els més de 150 nenes i nens que formen part del Consell estan molt engrescats amb aquesta iniciativa. És molt important que es treballin els valors de convivència i el respecte no només entre persones, sinó també amb els nostres pobles i ciutats i el medi natural, per tal de generar cohesió i identificació amb la comarca».