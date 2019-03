El Consell vol que es plantegi el rescat de la C-16 sobre el nou marc de compensació

El Consell del Bages considera «molt positiva» la decisió judicial que ha ratificat el canvi de règim de compensació entre la concessionària de l'autopista de Terrassa-Manresa i la Generalitat, no només perquè dóna per bones les tesis que el propi ens comarcal ha defensat, sinó perquè creu que ara s'obre un escenari diferent perquè el Govern prengui noves decisions en relació a la C-16 que afavoreixin un territori que es considera agreujat.

Dos fronts són els que ha apuntat el president del Consell del Bages, Agustí Comas. D'una banda (i deixant clar que el govern comarcal encara no ha pogut fer una valoració global i a fons de la decisió judicial), Comas considera que si ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ratificat que la concessió es basa en unes noves regles de joc, «caldria tornar-se a plantejar el rescat d'aquesta autopista. Perquè ara cal tornar a calcular les xifres d'aquest rescat de l'autopista, ja que l'import final es basa en els acords de concessió».

En aquest sentit, el president del Bages subratlla que «l'escenari que teníem fins al 2015 d'haver de compensar la concessionària a raó d'unes estimacions de trànsit que eren irreals, que és el que establia l'acord vigent des del 1999, era el que feia que el resultat fos una xifra desorbitada. Ara, però, això ha canviat. La fórmula és una altra i per tant cal tornar a calcular i posar damunt la taula quin seria el valor del rescat». A grans trets, els càlculs fins ara es feien sobre uns trànsits hipotètics que mai no es complien, «i ara s'ha de calcular sobre uns trànsits reals».

Serà aquesta, per tant, una demanda que el Consell del Bages haurà de tralladar al Govern de la Generalitat, que és qui podria plantejar un rescat de l'autopista.

L'altre front que el Consell vol empènyer com a conseqüència de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mentre no hi hagi un rescat, és el de l'ampliació a les 24 hores del dia dels descomptes que es van introduir el 2016 per a l'autopista.

Aquestes bonificacions tenen validesa ara de dilluns a divendres en dues franges horàries que es considera que són les de més intensitat de trànsit en el corredor viari del Bages sud (de 7 a 2/4 d'11 del matí i de 5 a 9 de la tarda). Agustí Comas argumenta que, ara que el TSJC ha donat per bo i, per tant, per estable el nou contracte programa que ha establert la Generalitat, caldria destinar a l'ampliació dels descomptes l'estalvi que el mateix Govern reconeix que li suposen les compensacions a Autema respecte de les condicions anteriors (uns 50 milions d'euros en el període 2015-2017).

El final d'un sistema garantista

Amb la sentència que es va conèixer dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a la Generalitat en el contenciós que tenia obert amb la concessionària de l'autopista de Terrassa a Manresa per un canvi en el sistema de computar els diners que aporta l'administració catalana pels descomptes aplicats.

El contracte programa de la concessió establia que la Generalitat havia de pagar un tant per vehicle que passés per l'autopista segons una previsió de trànsit feta a l'inici que no s'havia complert pràcticament mai, i que beneficiava de manera molt important els interessos d'Autema. Aquest acord no preveia situacions com ara la crisi econòmica, que va suposar una davallada de trànsit molt important, i la Generalitat va anar pagant fins al 2015 per una previsió de pas de vehicles que quedava molt per sobre de la realitat.

A partir del 2015, el departament de Territori va establir canvis en el règim de la concessió, i també en la política de descomptes per afavorir que trànsit de la col·lapsada C-55 passés a la C-16.

El sistema que hi havia abans d'introduir les modificacions era absolutament garantista i afavoria els interessos de l'empresa concessionària, que a través del pagament de grans quantitats compensatòries per part de l'administració es va assegurar durant anys uns comptes de resultats extraordinàriament positius.