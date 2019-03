Educació opta per ampliar l'escola Sant Jordi de Navàs per encabir-hi l'institut

El nou institut de Navàs no es construirà finalment als terrenys del costat del pavelló que l'Ajuntament va cedir a la Generalitat el juny del 2017. Segons ha confirmat el departament d'Educació, ara s'aposta per ampliar l'actual escola Sant Jordi per tal d'encabir-hi les instal·lacions definitives de l'institut, que actualment es troben en uns mòduls prefabricats. Tot i així, el departament encara no ha licitat la redacció del projecte i no hi ha, per tant, un calendari de construcció previst.

L'institut de secundària de Navàs complementa la línia d'ense-yament públic de primària de l'escola Sant Jordi, ja que és un model de centre que es coneix com a institut-escola, que cobreix tota l'educació obligatòria (fins a quart d'ESO, però sense batxillerat). Inicialment, estava previst construir l'edifici definitiu de l'institut públic en un solar de 35.217 metres quadrats de propietat municipal qualificat com a espai per a equipaments educatius, que l'Ajuntament de Navàs va cedir a la Generalitat amb aquesta finalitat.

Finalment, però, el departament d'Educació, amb el vistiplau de la comunitat educativa, ha optat per fer una ampliació de l'edifici de l'escola Sant Jordi, en el mateix solar on hi ha ubicat el centre. Tot i que, inicialment s'ha descartat fer el nou institut als terrenys cedits, el consistori mantindrà, a petició del departament, la seva qualificació com a espai per a equipaments educatius que està prevista al pla d'ordenació municipal, que s'ha d'aprovar properament, per si en un futur augmenta la demanda i és necessària una nova construcció.

L'actual institut, que està instal·lat en barracons, és ubicat en un terreny de titularitat privada per al qual es va negociar una cessió de deu anys. Aquest acord es va formalitzar a mitjan 2012 i, per tant, s'exhaureix d'aquí a tres anys, amb la qual cosa l'ampliació de l'escola no es podria allargar massa en el temps. En aquest sentit, el consistori confia que en un parell d'anys el projecte pugui ser una realitat.



Una llarga reivindicació

El centre públic de secundària de Navàs va néixer l'any 2011, després d'una llarga i tensa campanya de reivindicació, que va comportar fins i tot manifestacions i concentracions a l'escola. Va arrencar el curs 2011-2012 amb dues línies de primer d'ESO, que es van ubicar en un primer moment a l'edifici de l'escola municipal de música.

El curs següent, ja amb primer i segon d'ESO, es va traslladar, poc després d'iniciar-se el curs, a la ubicació actual, uns terrenys que hi ha situats al costat del complex de piscines l'Eix, on ha anat creixent amb barracons a mesura que anava guanyant cursos. Aquest és el vuitè, i per tant en fa quatre ja va completar tota la secundària obligatòria.