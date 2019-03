Botiguers d'Artés reclamen al ple la restitució de la zona blava

La Unió de Botiguers d'Artés (UBA) ha portat al ple municipal el seu clam per exigir la restitució de la zona blava que el govern en coalició de la CUP i ERC va eliminar ara fa un mes. La petició es va formular en la darrera sessió plenària amb una moció presentada pel grup del PDeCAT, a l'oposició, però que el govern, que té majoria amb set regidors de tretze, va rebutjar al·legant que «la decisió ja està presa», segons apuntava ahir l'alcalde, Ernest Clotet.

Com ja va explicar aquest diari en l'edició del 7 de febrer passat, el govern d'Artés ha decidit suprimir la zona blava, que hi havia concentrada en carrers del centre, per considerar que era un sistema poc operatiu i que no s'ajusta ni a la descentralització que diu que experimenta el comerç des de fa un temps, ni al sistema de mobilitat a peu que vol promoure l'Ajuntament. Era una zona blava de franc, però amb un temps limitat d'estacionament que calia indicar amb un rellotget, i això és el que troben a faltar els botiguers, que es queixen que ara no hi ha prou rotació.

Així ho expressen en la moció, i asseguren que en aquest temps «s'ha observat que aquesta zona s'està omplint de cotxes aparcats tota la setmana i que no es mouen ni de dia ni de nit». Lamenten que l'equip de govern hagi pres la decisió sense consultar-los, i sense que hi hagi cap estudi que l'avali. Al ple, va ser la presidenta de l'UBA, Àngels Goenada, qui va llegir la moció, en què, entre altres coses, s'instava a restituir la zona blava i a realitzar un estudi de viabilitat «per si cal augmentar-la en nous espais». A més, es demanava consens al govern a l'hora de prendre decisions al respecte.

L'alcalde, Ernest Clotet, reitera la voluntat de l'equip de govern de buscar «una altra dinàmica en el comerç al municipi», i intentar «que la gent vagi més a comprar a peu». A més, diu que la majoria dels comerços del centre «no són d'anar-hi a carregar molt pes», i en tot cas, assegura que hi ha bosses d'aparcament properes. De cara al pròxim mandat no veuria malament l'estudi de viabilitat que proposa l'UBA, però insisteix que ara no es farà marxa enrere.

Per la seva banda, el PDeCAT coincideix en la necessitat d'una zona blava «per la singularitat del comerç d'Artés, que porta molta gent de fora», diu el seu líder, Roger Genescà. També critica que «a pocs mesos de les eleccions» s'hagi pres una decisió «que ni la CUP ni ERC no portaven al programa».