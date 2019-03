Sant Vicenç mostra el seu nou camp de futbol amb la «baixa» de Torra a l'últim moment

Excepcionalment Sant Vicenç de Castellet havia de rebre ahir la visita de les dues màximes autoritats institucionals del país: el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. Però al final no va poder ser. Torra havia d'assistir a la jornada de portes obertes que ahir a la tarda es va fer al nou camp de futbol municipal de Les Roques, però al migdia va comunicar al club i a l'Ajuntament que per motius personals no hi podria ser. Torrent, en canvi, sí que va participar al matí a la presentació de la candidatura d'Esquerra a Sant Vicenç, amb Adriana Delgado al capdavant, que va omplir l'auditori de la biblioteca.

Les portes obertes al camp de futbol es van fer igualment. Com va dir l'alcalde de la població, Joan Torres, anul·lar la jornada no tindria cap sentit, «i més tenint en compte que l'organització era del club de futbol». Per tant es va mantenir l'agenda prevista, que va incloure l'assistència del secretari general de l'Esport, Gerard Figueres. «No sóc el president», va dir en un breu acte de benvinguda a la sala de plens de l'ajuntament. «La mateixa trucada que ha rebut l'Ajuntament al migdia l'he rebuda jo per demanar-me que us acompanyés».

Tècnicament no va ser una inauguració perquè en època preelectoral no se'n poden fer. No hi va haver, doncs, ni talls de cinta ni discursos. Va ser una visita de cortesia durant la qual Figueres va manifestar que darrerament no s'estrenen gaires equipaments, i que dels pocs que ho fan la majoria són esportius, i «això és una satisfacció, perquè més enllà del tema esportiu hi ha un component de cohesió social i dinamització de la població. Malgrat les circumstàncies, estic content i agraït de l'aposta que heu fet».

El camp de futbol s'ha remodelat íntegrament, explicava ahir a Regió7 el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Toni Calveras. L'anterior ja havia quedat desfasat. Disposa de gespa artificial d'última generació i tots els equipaments com els accessos, els vestidors i l'edifici administratiu s'han construït de nou. Se'n farà càrrec un nou club esportiu que es presentarà pròximament i que s'ha proposat revitalitzar la pràctica d'aquest esport al poble.

Segons Calveras, el pròxim pas serà personalitzar l'equipament «per donar-li vida. Els vestidors es batejaran amb noms de valors esportius». També destacava que es prioritzarà la formació des de la base. El club té una setantena de nens i nenes a l'escola de futbol, i és previst crear un equip femení. La remodelació ha costat 1,4 milions, aportats per diverses administracions.