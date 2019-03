Aguilar de Segarra perd més de 30.000 vehicles per culpa de l'impost als vehicles contaminants

Aguilar de Segarra ha estat durant anys el poble amb més cotxes per habitant de Catalunya. El municipi té 277 veïns empadronats i, fins fa poc més d'un any, tenia més de 40.000 vehicles registrats. La raó era el preu de l'impost sobre vehicles, deu vegades més barat que a ciutats com Barcelona. Això feia atreure empreses de rènting de tot l'Estat, que convertien aquesta petita localitat del Bages en el seu paradís fiscal de forma totalment legal.

La situació però ha canviat, i l'Ajuntament assegura que el motiu principal és l'impost que el Govern planteja aplicar a vehicles contaminants, una taxa única a tot l'Estat. Segons han explicat a l'ACN, aquest fet ha provocat la fugida d'aquestes empreses de rènting a d'altres llocs fora de Catalunya i ha suposat una "dràstica" davallada dels ingressos d'aquest petit municipi, que s'han vist reduïts en més d'un 70%.

El nou impost havia d'estar en marxa a principis del 2019, però diversos problemes formals han fet endarrerir la implementació d'aquest tribut com a mínim fins al segon semestre d'aquest any. Malgrat això, les conseqüències ja fa temps que es fan notar. És el cas d'Aguilar de Segarra, on segons ha assegurat a l'ACN el seu tinent d'alcalde, Pere Aliaguilla, les empreses de rènting ja han pres precaucions i, des de principis del 2018, quan es va fer l'anunci, la xifra ha caigut en picat: "de cada cinc vehicles registrats, ara en queda un".

Això suposa una important davallada dels ingressos per a un poble tan petit com Aguilar de Segarra. "Els cotxes suposen entre un 70 i un 80% del pressupost de l'Ajuntament. Ara ens hem de plantejar segons quines obres i prioritzar, davant de tot, els serveis a les persones", ha explicat Aliaguilla.

Amb xifres concretes, el parc automobilístic acumulat a Aguilar de Segarra a nom de les empreses que posaven una seu al municipi va fer que l'Ajuntament tingués una recaptació d'1,2 milions d'euros el 2017. Aquests ingressos van caure a només 280.350 euros el 2018, una caiguda del 78%.