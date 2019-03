Castellbell i el Vilar ultima el projecte de reforma de l'església de la Bauma

Castellbell i el Vilar preveu afrontar a partir d'aquesta primavera les obres de reforma de l'església modernista de la Bauma. L'equip liderat per l'arquitecte Rafael Vila ja treballa en la redacció del projecte, com a pas previ a la licitació i a l'adjudicació dels treballs, que a tot estirar s'han d'haver enllestit abans no s'acabi l'any per tenir garantides les subvencions.

L'Ajuntament, mentrestant, ha estat treballant en paral·lel per buscar fonts de finançament, que ja té lligades, i que li permetran cobrir pràcticament la totalitat dels 300.000 euros que es calcula que costaran les obres. La Diputació de Barcelona hi aporta uns 200.000 euros (que inclouen la part de redacció del projecte), i la Generalitat n'hi posa 62.000 més, en tots dos casos concedits per al 2019, mentre que la resta dels diners aniran a càrrec de l'Ajuntament.

L'església de la Bauma, que es va inaugurar el 1908, requereix d'una intervenció a fons per evitar que es continuï deteriorant i per reparar alguns desperfectes que s'han anat produint dins i fora del temple amb el pas del temps. L'Ajuntament, que ara fa un any en va aconseguir la cessió per a 25 anys negociada amb el bisbat de Vic, aprofita que en té la titularitat compartida per actuar a l'edifici i, un cop estigui ben arreglat, poder-hi desplegar un programa d'activitats culturals més o menys estable i complementari als actes litúrgics que s'hi puguin fer.

Fa un temps, ja es van portar a terme les actuacions més urgents de retirada de peces amb perill de caure, i ara s'aprofundirà amb noves intervencions de consolidació i reforma del temple, que passen per assegurar el rosetó, arranjar alguns tancaments i gàrgoles de la coberta, assegurar la mateixa coberta, millorar les canalitzacions d'aigua, i fer una neteja i una pintada generals.

Amb tot plegat, l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar vol donar aquest temple un ús cultural aprofitant el seu patrimoni modernista, i que passaria per organitzar-hi des de concerts, fins a exposicions o conferències.

En el seu conjunt, l'edifici també es vol potenciar com un dels principals atractius turístics del poble, i com un dels màxims exponents de l'esplendor que va tenir el tèxtil al municipi durant el segle passat. Tan és així, que l'església de la Bauma de Castellbell va ser declarada l'any 2008 Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), i ara l'Ajuntament del municipi contempla també la possibilitat d'organitzar-hi visites guiades per donar-la a conèixer.