El Consell del Bages demanarà que l'estalvi per l'autopista vagi al desdoblament de la C-55

El Consell Comarcal del Bages demanarà a la Generalitat que l'estalvi que li suposaran les noves condicions fixades en la seva relació amb la concessionària de l'autopista Terrassa-Manresa es destinin a executar el desdoblament del tram sud de la C-55, entre Manresa i el túnel de Bogunyà. Una que té el projecte redactat i pagat, però que ha quedat en el calaix perquè el Govern català ha argumentat fins ara que no tenia pressupost. Aquesta demanda que l'ens comarcal traslladarà al departament de Territori i Sostenibilitat pren com a fonament la sentència que es va conèixer la setmanana passada, en què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a la Generalitat en el contenciós que tenia obert amb la concessionària de l'autopista de Terrassa a Manresa per un canvi en el sistema de computar els diners que aporta l'administració catalana pels descomptes aplicats.

El president del Consell del Bages, Agustí Comas, i el del Consorci Viari de la Catalunya Central, Ferran Estruch, han fet aquest dilluns una roda de premsa de valoració de la sentència (l'ens comarcal es va presentar com a codemandada al costat del Govern), que han qualificat com a molt positiva, no només "per la decisió efectiva que suposa", donant per bons els sistemes de compensació que han defensat tots dos executius, sinó també perquè "el que deixa clar és que el marc de referència és l'acord del 1986, i no el del 1999, i per tant les bases per a qualsevol càlcul que es pugui fer a partir d'ara del valor d'aquesta autopista, canvia", segons ha subratllat Comas.

Per aquest motiu, i tal i com ja va avançar Regió7, el Consell traslladarà al departament de Territori dues peticions: d'una banda, que amb aquest nou marc faci un nou càlcul del que costaria el rescat de l'autopista, i, de l'altra, que amb l'estalvi que li reportarà el nou marc de compensació reverteixi aquests diners en l'ampliació dels actuals descomptes a les 24 hores del dia de dilluns a divendres, enlloc de les dues franges horàries a les que es limita actualment.Alhora, però, tant Comas com Estruch han posat en relleu que aquestes bonificacions, encara que siguin amplides, no deixen de ser una mesura provisional, mentre no es fa efectiu el que consideren que són els objectius finals i que no es poden restardar, sobretot a partir de la sentència: "rescat de l'autopista, i desdoblament de la C-55".

ferran Estruch ha demanat "l'aplicació efectiva" del decret del 2015 de la Generalitat que ara ha estat reconegut judicialment, "que vol dir consolidar en el pressupost de la Generalitat l'estalvi que això suposa i, per tant, tenir-lo plenament en compte en relació a les nostres demandes". Aquestes peticions es traslladaran al secreatri d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, en una reunió prevista properament, trobada en la qual també s'insistirà en què els descomptes generals que s'apliquen des de fa una dècada es mantinguin sense la necessitat d'ús de Teletac (en principi, a partir de l'1 de setembre només s'aplicaran si es té aquest dispostiu).

Què deia la sentència?

El contracte programa de la concessió establia que la Generalitat havia de pagar un tant per vehicle que passés per l'autopista segons una previsió de trànsit feta a l'inici que no s'havia complert pràcticament mai, i que beneficiava de manera molt important els interessos d'Autema. Aquest acord no preveia situacions com ara la crisi econòmica, que va suposar una davallada de trànsit molt important, i la Generalitat va anar pagant fins al 2015 per una previsió de pas de vehicles que quedava molt per sobre de la realitat. A partir del 2015, el departament de Territori va establir canvis en el règim de la concessió, i també en la política de descomptes per afavorir que trànsit de la col·lapsada C-55 passés a la C-16.

El sistema que hi havia abans d'introduir les modificacions era absolutament garantista i afavoria els interessos de l'empresa concessionària, que a través del pagament de grans quantitats compensatòries per part de l'administració es va assegurar durant anys uns comptes de resultats extraordinàriament positius.