ERC de Santpedor presenta la candidatura per a les municipals, que torna a encapçalar Xavier Codina

ERC de Santpedor ha donat a conèixer els integrants de la seva llista electoral de cara a les eleccions municipals del proper 26 de maig, que tornarà a encapçalar l'actual alcalde, Xavier Codina, tal i com el partit ja va fer públic fa uns mesos. Ara s'han fet públics la resta de noms d'una llista cremallera que alternarà homes i dones amb idèntica presència. La presentació s'ha fet aquest cap de setmana al Convent de Sant Francesc, amb presència de president del Parlament, Roger Torrent, i de la senadora republicana Mirella Cortès.

La candidatura inclou algunes cares noves i també altres que continuen. Entre els membres que repeteixen i acompanyaran Codina en la candidatura hi ha Laura Tarradellas, Agustí Comas i Josep Illa, mentre que Núria Martínez, Núria Vilades, Ricard Rubis i Jordi Hernámdez, representen la renovació.

Durant la presentació es va fer una pinzellada del programa electoral del partit, que passa per culminar projectes començats, com Cal Clarassó i la urbanització del Mirador, i també crear una pista annexa al pavelló Rafa Martínez, millorar la piscina, reclamar l'ampliació de l'institut, adequar l'espai per ala construcció de l'escola La Serreta, i aconseguir noves places concertades a la residència de Can Jorba, entre altres. També es va fer balanç d'aquests quatre anys de govern, amb un 90 % de compliment del programa, en què destaquen l'inici de les obres de Cal Clarassó i de la urbanització del Mirador, l'acabament de les de la Nau, la millora dels serveis socials, o la reducció del deute fins al 3 %.