ERC de Sant Vicenç omple l'Auditori de la Biblioteca en la presentació de la candidatura

Esquerra Republicana (ERC) de Sant Vicenç de Castellet va omplir l'Auditori Maria Carme Grauvilardell en la presentació d'una candidatura força renovada en els primers llocs i que, segons va ressaltar la cap de llista, Adriana Delgado, "és transversal, de perfils diversos, amb una demostrada implicació social, cultural, professional i personal a Sant Vicenç de Castellet". Una llista, va afegir, "creada per guanyar les municipals i governar".

L'acte va comptar amb la presència del President del Parlament, Roger Torrent, que va destacar el perfil de la candidata: "L'Adriana és el paradigma de dona d'Esquerra, perquè treballa, treballa i treballa, i hi és sempre, on faci falta, sempre". De fet, Torrent no ho va dubtar i, en acabar el seu parlament, es va dirigir al públic assegurant que, al davant, hi tenien "la propera alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet".

La cap de llista d'Esquerra a Sant Vicenç va iniciar el seu discurs amb unes paraules de suport als presos i preses polítiques, "que estan tancats i patint un judici farsa sense garanties per a la seva defensa", i també de suport als exiliats i exiliades. Tot seguit, va explicar tota la feina prèvia que s'ha estat fent, amb reunions i trobades amb entitats i veïns, "perquè és amb la gent amb qui volem avançar, amb qui volem fer un canvi a l'Ajuntament", va dir. Abans d'anunciar els noms, va detallar que la llista està composta de "perfils diversos i complementaris; de gent orgullosa d'aquest poble i d'aquest país; de membres del partit amb una llarga experiència, i d'altres acabats d'arribar a la política". Un equip de persones, va afegir, "molt treballadores i amb ganes que Sant Vicenç avanci".

Els primers noms que es van desvelar van ser els suplents: Pere Anton Llovet, Montse Berduque, Jordi Subirana, Concep Trulls, David Pey, Aina Martí, Xavi Rubió, Maria Josep Pascual i Daniel Pous. I, tot seguit, va fer sortir a l'escenari les persones que ocuparan els llocs del 13 al 2. Així, per aquest ordre, els primers a pujar van ser Sandra Oliva, de 44 anys, actual regidora i tècnica en empreses i activitats turístiques, i el president de la secció local Aleix Lafont, de 32 anys, que prové del món educatiu. Tot seguit, es van anunciar tres noves incorporacions: al número 11 Maria Auxiliadora Medina, mestra jubilada de 80 anys; al número 10 Albert Brunat, dissenyador gràfic de 55 anys, i al número 9 Xènia Soler, de 40 anys, també dissenyadora gràfica.

El següent a pujar a l'escenari va ser el jove de 23 anys Isaac Jurado, de Jovent Republicà, seguit de Cidinha Roca, treballadora familiar de 62 anys, i de Joan Bizarro, de 48 anys, especialista del sector de la pedra. Va arribar el moment ja dels primers llocs: per al número 5 Adriana Delgado va cridar a Gisela Pascual, de 24 anys, mestra d'escola d'idiomes; per al 4 va fer pujar a Jordi Palma, actual regidor i analista programador de 37 anys; per al 3 Sílvia Oliveras, empresària de 46 anys, i per al 2 "el principal fitxatge independent", va dir Delgado. Es referia a Josep Martí, Llicenciat en Ciències de l'Educació i l'Esport, de 59 anys, que es va endur una llarga ovació.

Ja amb tots a dalt l'escenari, Delgado va afirmar que els resultats del maig "han de permetre forjar un nou poder local per poder governar des de la cohesió social, la regeneració política i la transparència". I va assegurar: "Tenim més a l'abast que mai guanyar; i ho farem, si ho fem junts. Amb ganes de fer millor aquest poble, aquest país, i sobretot de fer-ho amb optimisme, dialogant, de tu a tu, amb la gent, com la gent i per la gent".