La parròquia de Cardona engega una campanya per a la restauració de l'orgue

La parròquia de Cardona, en col·laboració amb diverses entitats de la vila, impulsaran a partir del proper mes d'abril diverses activitats i iniciatives al poble en el marc d'una campanya per recollir fons i contribuir a pagar la restauració de l'orgue de l'església parroquial, amb què ja s'està treballant.

Es tracta d'un orgue construït per l'empresa Organeria Española l'any 1948, que un col·lectiu de cardonins liderats pel prevere Josep M. Casafont va adquirir disset anys més tard a la família Jorba de Manresa, que n'era la propietària. Va ser fruit d'una campanya que pretenia tornar a dotar l'església d'un orgue després de la destrucció que va patir durant la guerra civil l'orgue barroc que presidia una de les capelles laterals.

El nou instrument que Cardona va adquirir el 1965 ha sonat de forma ininterrompuda durant els darrers cinquanta anys, però ara li calia una reparació urgent. Comprèn 11 registres, dos teclats i un pedaler, amb un total de 552 tubs i 17 canonges que s'accionen per mitjà d'electrovàlvules. Després de diverses reparacions parcials, les connexions de la seva consola es trobaven en un estat de deteriorament força important, així com alguns dels seus tubs, per la qual cosa li calia un treball de sanejament a fons. Davant d'això, el recor cardoní Mn. Carles Pubill, juntament amb els membres de la junta de la Coral Cardonina, han encarregat al taller de restauració de Caius Mujal la reparació de l'instrument, en la qual ja fa varis mesos que es treballa.

En paral·lel, s'ha creat la comissió pro-orgue de Cardona, integrada per diverses persones del teixit associatiu i empresarial cardoní, per tal de de recaptar fons i finançar la seva restauració, a banda de posar en valor la tradició musical d'aquest instrument.

Propostes a partir de l'abril

La campanya començarà pròpiament el proper mes d'abril, i es dirigirà tant als veïns com a empreses del municipi que vulguin contribuir directament a sufragar el cost de la restauració.

A part d'això, es preveu l'organització de diversos concerts, recitals i actuacions benèfiques, a càrrec de diferents intèrprets i formacions, coordinats per la Coral Cardonina. També s'ha previst realitzar un cicle de xerrades, tertúlies i conferències destinades a divulgar i a aprofundir en el coneixement entre veïns i escoles del que ha suposat aquest instrument per al poble, on durant dècades ha solemnitzat els actes litúrgics, ha fet reeixir vetllades musicals i ha acomiadat als difunts del municipi.

Des de la comissió organitzativa també s'està treballant per, un cop restaurat, establir una temporada de concerts vinculats a l'orgue i poder participar en altres cicles musicals d'àmbit autonòmic i estatal.