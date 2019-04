Carreteres ha d'estabilitzar el terreny d'un carril de l'eix transversal tallat fa mesos

L'eix transversal (C-25) té problemes d'estabilitat en un tram a cavall del Moianès i Osona, que fa que un dels carrils estigui inhabilitat des de fa mesos i que el departament de Territori i Sostenibilitat hi hagi hagut de portar a terme una intervenció, a través de la concessionària, Cedinsa, per garantir que en el futur no es malmeti el traçat i no hi hagi incidències en la seguretat.

El tram afectat està situat just a la sortida de la boca sud del túnel de Fontfreda, a la banda de circulació en sentit Manresa. És un recorregut que es va construir completament de nou quan es va fer el desdoblament d'aquesta carretera, entre els anys 2011 i 2012. Segons fonts del departament de Territori, es tracta d'un tram «geològicament complicat» i que temps després de posar-lo en servei s'hi va detectar que hi havia hagut petits moviments a la calçada.

Davant d'aquesta circumstància, es va optar per tallar amb cons el carril de més a la dreta -el que queda més a l'extrem del voladís que fa el terreny en aquest punt-, just des de la sortida del túnel i al llarg d'uns dos quilòmetres, mentre s'analitzava quina intervenció es requeria i es portava a terme.

Segons el departament, a hores d'ara ja s'hi ha fet una actuació, que ha consistit en la instal.lació de micropilones en aquesta part inferior de la carretera per reforçar l'estructura geològica. Aquesta intervenció, però, segons han explicat les mateixes fonts, requereix un periode d'observació i anàlisi de l'evolució del terreny, per determinar quin comportament té. Bàsicament, si es constata que ha servit per donar-li l'estabilitat necessària. Per aquest motiu, hi han afegit, tot i que els treballs que s'hi havien de fer ja es consideren enllestits, s'esperarà encara uns dies a donar-los per definitius.

No obstant, la previsió és que a curt termini es puguin retirar els cons i tornar a restablir la circulació per aquest carril fins ara inhabilitat. En relació a l'eix Transversal, cal recordar que poc temps després de la posada en servei de les obres de desdoblament, el 2014, es va haver d'aixecar i fer de nou el paviment d'un tram entre Rajadell i Sant Joan de Vilatorrada on havien aparegut punts d'enfonsament de la carretera.