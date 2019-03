ERC Cardona presenta una candidatura renovadora per a les eleccions municipals

Integrants de la llista d´Esquerra per a les municipals a Cardona

Esquerra Cardona va presentar en un acte celebrat al Teatre Els Catòlics la llista íntegre amb que concorreran a les eleccions municipals del mes de maig, que estarà novament encapçalada per l'actual alcalde, Ferran Estruch. Acompanyats pel president del Parlament, Roger Torrent, i amb una assistència de més de dues-centes persones, els republicans presentenr una candidatura amb un equip molt renovat combinat amb l'experiència dels darrers dos mandats i amb el repte de "seguir treballant i transformant el municipi" amb eixos com l'ocupació, l'habitatge, la revalorització del patrimoni, el creixement del turisme i projectes com la transformació de les colònies, la rehabilitació del centre històric, la primera fase del polígon industrial, entre d'altres.

Amb una renovació de gairebé tots els integrants de la llista, més un grup de deu suplents, l'equip que opta a revalidar l'alcaldia i el govern compta "amb un grup de persones diverses, plurals i determinades a seguir sumant per Cardona i profundament compromesos a treballar pel repte de poder 'viure i treballar al municipi", segons es va posar en relleu.

Els integrants de la llista queden distribuïts de la següent manera: Ferran Estruch, actual alcalde de Cardona, encapçalarà l'equip seguit de Roser Montoriol, Joan Hernández, Anna Maria Sala, Salvador Campos, Luisa Aliste, Josep Malagarriga, Maria Camps, Nuria Crespo, Joan Badia i Montserrat de Leon. A banda de la llista, també compten com a suplents amb Carme Bertral, Marc Cots, Laura Badia, Gerard Andreu, Cristina Barrera, David Arrabal, Elena Company, Lourdes Fontan, Albert Ferrer i Teresa Puig.