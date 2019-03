Junts per Sant Vicenç canvia el lideratge però repeteix equip en els primers llocs

Junts per Sant Vicenç ha fet pública la candidatura completa amb què concorrerà a les eleccions del proper 26 de maig sota el lideratge ja anunciat fa uns mesos de Carme Jiménez, que substitueix l'actual alcalde, Joan Torres, al capdavant. La presentació, que es va fer dimarts al vespre, va omplir l'auditori de la biblioteca amb presència de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, proposa una llista avalada per l'experiència dels candidats que situa als primers llocs i plena de cares noves de la meitat cap avall.

Carme Jiménez, que el 2015 anava de número quatre, lidera una llista paritària de set dones i sis homes, i que manté vuit dels membres que ja en formaven part ara fa quatre anys, entre els quals hi ha Joan Torres, que ha estat dotze anys a l'Ajuntament (els vuit darrers com a alcalde), i que ara tanca el llista en el número tretze. En el seu comiat, Torres va assegurar que marxa «amb un sentiment de calma, i amb la total confiança que la Carme serà la millor alcaldessa de Sant Vicenç».

Per sota de la nova alcaldable, se situen en aquest ordre els actuals regidors de CiU a Sant Vicenç Dani Mauriz, Sílvia Vila, Toni Calveras, Eulàlia Sardà, i Esther Sànchez, i també repeteix Queralt Pla, per bé que el 2015 no va entrar al consistori perquè anava de número dotze (ara de deu), i CiU governa amb vuit regidors. Les noves incorporacions a la llista són Dani Amores (de número set), Esther Bartrolí (de vuit), Pau Polo (de número nou), Toni Bellmunt (d'onze), i Sílvia Codina (al lloc dotze).

En la seva presentació, Jiménez va anomenar un per un els candidats i va elogiar les virtuts «d'un equip de persones treballadores, honestes i compromeses amb el seu poble». En aquest repàs va posar especial èmfasi en Joan Torres, «l'alcalde que ho ha donat tot pel poble i ha transformat Sant Vicenç, i a qui sé que tindré quan el necessiti».

Més enllà d'aquest equip, «tenim projecte, passió, il·lusió, esperança i grans dosis d'energia per continuar treballant», va dir Jiménez, amb la voluntat «de continuar millorant la qualitat de vida de la gent, i fer de Sant Vicenç un poble de referència». Va assegurar que «hi deixarem la pell».

«Les eleccions s'han de guanyar»

L'acte de dimarts va tenir de convidat el 129è president de la Generalitat, Artur Mas, que va posar en valor la candidatura «de persones compromeses» que es presentava, i la feina feta aquests darrera anys amb Joan Torres com a alcalde, perquè «heu sabut transformar una població que necessitava ser transformada».

Mas es va mostrar confiat amb els bons resultats de l'equip de Junts per Sant Vicenç, però va advertir de la necessitat de no abaixar la guàrdia: «Les eleccions mai estan guanyades abans de fer-se, i a vegades, pensant que la victòria és fàcil es deixen d'anar a buscar aquells vots que al final són imprescindibles». En aquest sentit, va encoratjar el nou grup a treballar com fins ara «i no posar en risc la feina que s'ha fet a Sant Vicenç aquests vuit anys».