El pavelló de Santpedor ampliarà la capacitat actual amb una segona pista i una sala tatami

El pavelló municipal d'esports Rafa Martínez de Santpedor doblarà la capacitat actual amb una pista annexa, i passarà a ocupar un espai de 3.400 metres quadrats un cop se n'hagi fet l'ampliació que ara s'està planificant, que també contempla una sala tatami per a la pràctica del judo. Responsables tècnics i polítics han explicat el projecte executiu de l'obra a les entitats que en fan ús abans de portar-lo a l'aprovació del ple.

El projecte recull aportacions que les pròpies entitats han fet en les comissions de seguiment que s'han anat celebrant. Actualment hi ha quatre entitats que es reparteixen els horaris disponibles per entrenar i competir en el pavelló municipal. Es tracta del bàsquet, l'handbol, el futbol sala i el voleivol, que en fan ús d'una forma continuada i se'ls ha quedat petit. La nova proposta preveu una segona pista annexa que permetrà doblar la capacitat actual, i contempla també i com a novetat, una sala tatami que permetrà acollir la creixent activitat de judo al poble.

Durant la presentació, l'arquitecta responsable del projecte, Laura Pont, va detallar com s'ha dissenyat el projecte, així com l'ocupació nova, els acabats, les solucions en serveis i instal·lacions. L'alcalde, Xavier Codina, va explicar que s'aprofitarà aquesta instal·lació per incorporar també millores a la part ja construïda, com per exemple la reforma de les grades actuals, el canvi del marcador i també la substitució de les calderes del conjunt de l'equipament que hi són des que es va inaugurar el pavelló fa 21 anys.

Durant la reunió, la regidora d'esports, Núria Barba, va explicar que el projecte es desenvoluparà en dues fases. La primera se centrarà en els treballs d'enderrocs d'una part construïda i en la fonamentació. En total són 3 mesos de feina per enllestir aquesta fase que té un cost inicial de 225.000 euros. La segona fase és de construcció de l'estructura, revestiments i acabats, es preveu que duri 12 mesos i té un pressupost d'1.174.000 euros. S'intentarà fer una fase seguida de l'altra, i es mirarà de no aturar l'activitat esportiva durant el període d'obres, tot i que haurà afectacions.

Els prop de 1.500 metres quadrats de nova construcció es destinaran a una segona pista que es podrà usar de forma transversal per a la pràctica esportiva de diverses disciplines. Pel que fa a la pista tatami per al judo, disposarà d'un accés i d'un sistema de calefacció propis. Els vestidors es mantindran els que hi ha ara, però s'ha previst un sistema d'emmagatzematge en taquilles als passadissos.

Núria Barba es mostra satisfeta amb la proposta i assegura que ampliar el pavelló és la millor resposta a la necessitat d'espai. Inicialment es partia de la idea de tancar l'espai del paller, però després d'avaluar els costos de construcció i manteniment es va apostar per l'opció de l'ampliació.