Uns 200 alumnes de primària del Bages canten a favor de la diversitat sexual i de gènere

Uns 200 alumnes de 3r i 4t de primària de diverses escoles d'Artés, Avinyó, Balsareny, Fonollosa i Santpedor participaran entre aquest dijous i divendres a la cantata per la diversitat sexual i de gènere que ha organitzat el Consell Comarcal del Bages. L'objectiu és donar visibilitat a la diversitat afectiva, combatre les fòbies i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, o bisexuals.

A través de la música, els nens i nenes comprenen i es don visibilitat a les diferents maneres d'estimar. Els alumnes, allunyats dels prejudicis de molts adults, defensen la llibertat de cadascú per fer "el que vulgui". En el cas de l'Oriol Merino, alumne de l'escola Barnola d'Artés, ell veu molt normal que un noi s'enamori d'un noi i una noia ho faci d'una noia. "No hi ha regles per això", ha destacat.