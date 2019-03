Domènec Òrrit optarà a la reelecció com a alcalde de Castellnou de Bages

Domènec Òrrit, actual alcalde de Castellnou de Bages, repetirà com a cap de llista per Esquerra Republicana en les properes eleccions municipals del 26 de maig. L'assemblea local de militants i simpatitzants així ho va decidir per unanimitat en assemblea. Òrrit és alcalde des de l'abril de l'any passat, quan va rellevar en el càrrec el socialista Francesc Martínez després d'una crisi de govern.

El propòsit de la candidatura, segons fonts d'ERC, és "consolidar el canvi produït des de que presideix el govern de concentració",que, afirmen, "és responsable del canvi radical en les dinàmiques del poble bagenc després d'anys convulsos". Domènec Òrrit vol tirar endavant "els múltiples projectes engegats durant aquest any de mandat, sota l'eix programàtic de natura, esport i cultura", amb propostes "de dinamització com poden ser el Parc de les Olors, projectes esportius i culturals de nivell internacional i equipaments per a la gent gran com el servei L'Espígol", entre altres actuacions.

Per fer-ho possible encapçalarà una candidatura "renovada i transversal" que es farà pública els propers dies, i on "s'han cercat les persones més idònies pels àmbits d'actuació necessaris per a fer possible la transformació de Castellnou de Bages".