Experts en cuina d'arreu d'Europa debaten sobre innovació gastronòmica a Món Sant Benet

Món Sant Benet s'ha convertit aquest dijous en el punt de trobada d'una jornada de debat de bones pràctiques sobre innovació gastronòmica que aplega 25 representants de diferents institucions de referència de set països europeus. Es tracta d'una sessió de treball de la Interregional Exchange Visit en el marc del projecte Eurega (que posa en valor la gastronomia en les polítiques de la UE), i que ha arribat al Bages de la mà de la Fundació Alícia, com a centre de referència en l'àmbit de la cuina.

Les jornades debaten sobre gastronomia i educació a través de l'experiència de diversos projectes públics i privats, i que tracten qüestions com la innovació, la recerca, o l'alimentació saludable, en aquest cas de la Fundació Alícia. La sessió d'aquest dijous també inclou l'anàlisi del programa TAS, una iniciativa desenvolupada per la Fundació Alícia des del 2011 que té com a objectiu promoure els hàbits de vida saludable dels estudiants de 3r d'ESO a través de la cuina i el foment de l'activitat física.

L'organització de les jornades va a càrrec de Promotora dels Aliments Catalans (Prodeca), que és un dels nou socis que conformen el consorci Eurega. Van començar dilluns a Barcelona, i aquest dijous han arribat a Món Sant Benet. Han comptat amb la participació de diverses experiències innovadores que s'han posat en marxa en el camp de la gastronomia, i a banda del cas d ela Fundació Alícia, també s'han presentat iniciatives de LABulligarfia, el Culinary Institute of Gastronomy, o l'escola internacional CETT.