Sant Fruitós dota d'un bany d'ús públic la plaça Onze de Setembre

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa aquest dijous un servei de WC d'ús públic gratuït a l'entorn del Cobert del Batre, a la plaça Onze de Setembre. Es tracta d'una cabina prefabricada que estarà en servei les 24 hores del dia, i que l'Ajuntament ha considerat necessari de col·locar perquè aquest entorn s'ha convertit en un punt neuràlgic del municipi.

La cabina està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda, és espaiosa i compta amb un vàter i una pica. Funciona amb un sistema d'autoneteja per tal de poder higienitzar la cabina de manera constant, la qual cosa implica una inversió menor en serveis de neteja manuals i alhora una major eficàcia en la higiene. A banda, també reposa el paper automàticament i compta amb un sistema de seguretat i evacuació per poder facilitar la sortida d'alguna persona que pogués quedar-s'hi tancada o patir algun problema que li impedís sortir-ne.

Pel què fa a l'impacte en l'entorn on s'ha ubicat, aquest nou servei té una aparença que encaixa amb l'espai on es troba per tal de reduir l'impacte visual