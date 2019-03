Sant Fruitós posa fil a l'agulla per tenir una nova seu per a la Policia Local

Imatge virtual de com seria la futura comissaria

Imatge virtual de com seria la futura comissaria AJSFB

Sant Fruitós de Bages disposarà en un futur d'una nova comissaria per a la Policia Local, que preveu en un espai cèntric i amb bon aparcament. El que ha fet ara el consistori ha sigut adjudicar la redacció de l'avantprojecte i del projecte bàsic per a la seva construcció i per a la urbanització dels espais exteriors.

L'edifici, que es construirà en un terreny de 754 metres quadrats, disposarà d'una planta amb tots els serveis principals amb un accés adaptat. La planta baixa disposarà de dues zones diferenciades. Una amb el vestíbul controlat pel taulell de recepció, una sala d'espera, banys i un despatx per a la tramitació de les denúncies. I la segona zona, amb les dependències pròpies de la policia: vestidors, armer, arxiu i despatxos. A banda també disposarà d'una sala de briefing que permetrà realitzar reunions en casos d'emergència amb altres cossos de seguretat. La redacció del projecte s'ha adjudicat al despatx professional Basterrechea-Tejada Arquitectes SLP per un import de 31.677 eruos.

Fonts municipals han posat en relleu que el canvi d'ubicació de la comissaria es produeix fruit de la necessitat del servei policial de disposar d'unes instal·lacions més modernes i operatives ja que les actuals, ubicades a la plaça de la Vila, han quedat obsoletes. De forma provisional, mentre no s'executi aquest nou edifici que ara es projecta, la comissaria de la policia es traslladarà en un local al carrer Eugeni d'Ors, a tocar de la plaça Onze de Setembre, que s'ha llogat per cinc anys.