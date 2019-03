Santpedor duplicarà l'espai del pavelló municipal amb una nova pista just al costat

Santpedor ampliarà el pavelló municipal amb una segona pista annexa que permetrà doblar la capacitat actual de la instal·lació, que ha quedat petita per acollir l'activitat esportiva de les quatre entitats que actualment en fan ús continuadament: el bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol.

El projecte previst suposarà passa a disposar d'una instal·lació que en el seu conjunt tindrà una superfície de 3.400 m2. L'ampliació preveu també, com a novetat, una sala tatami que permetrà acollir al pavelló la creixent activitat de judo.

L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, va explicar que s'aprofitarà aquesta instal·lació per incorporar també millores a la part ja construïda com és per exemple la reforma de les grades actuals, el canvi del marcador i també la substitució de les calderes del conjunt de l'equipament que estan des del moment en què es va inaugurar el pavelló fa 21 anys.

El projecte està previst que es desenvolupi en dues fases. Una primera que comportarà els treballs d'enderrocs d'una part construïda i fonamentació. En total són 3 mesos de feina per enllestir aquesta fase que té un cost inicial de 225.000 euros. La segona és de construcció de l'estructura, revestiments i acabats. Una part més costosa i llarga. Inicialment es preveu que duri 12 mesos i té un pressupost de 1.174.000 euros.

Els prop de 1.500 metres quadrats de nova construcció es destinaran a una segona pista que es podrà usar de forma transversal per a la practica esportiva de distintes disciplines. També hi haurà una pista tatami per al judo que disposarà d'un accés propi i un sistema de calefacció propi també. Els vestidors es mantindran els mateixos però s'ha previst un sistema d'emmagatzematge en taquilles als passadissos perquè els equips no hagin de deixar coses als vestidors i se'n pugui fer una major utilització. La regidora d'esports Núria Barba es manifesta satisfeta amb la proposta i assegura que ampliar el pavelló és la millor resposta a la necessitat d'espai.

Els responsables tècnics i polítics de l'ampliació del pavelló municipal Rafa Martínez de Santpedor van explicar com queda el projecte executiu d'aquesta obra a les entitats que en aquests moments en fan ús. A petició d'aquestes entitats es va assegurar que un cop s'hagi aprovat el projecte i es pugui començar l'obra, s'intentaran encavalcar les dues fases previstes.

En la reunió també es va explicar que s'intentarà no aturar l'activitat esportiva durant el període d'obres tot i que en alguns moments es va reconèixer que hi haurà afectacions.