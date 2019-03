Dos-cents petits cants a la diversitat

El Local Catalunya d'Avinyó va esdevenir ahir a la tarda un clam d'unes dues-centes petites veus a favor de la diversitat i en contra de la discriminació sexual i de gènere. Alumnes de 3r i 4t de primària d'escoles de la comarca van interpretar una cantata que, a partir d'edats ben primerenques, vol reivindicar la llibertat afectiva i trencar estereotips que la coaccionen.

La posada en escena d'ahir (i que es tornarà a repetir avui a la Sala Sindicat de Balsareny) és el resultat d'un projecte impulsat ara fa un any per l'àrea d'Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages adreçat a les escoles amb l'objectiu de sensibilitzar els infants, entre altres coses, sobre els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (el col·lectiu LGTBI). D'aquesta manera va néixer el conte Unes colònies d'aventura, acompanyat d'un CD amb mitja dotzena de cançons que parlen de l'estima i que ara, un any després, s'han portat a l'escenari. Hi participen les escoles i els ajuntaments d'Artés, Avinyó, Balsareny, Fonollosa i Santpedor.



La vivència d'unes colònies

El conte és el fil conductor de la història cantada, i que narra l'experiència d'un grup de nens i nenes que descobreixen els gustos d'uns i altres mentre conviuen en un casal d'estiu. La cantata dels alumnes, que comparteixen escenari amb una quinzena de músics i professors, vol convidar a reflexionar sobre aquesta diversitat afectiva, sexual i de gènere i reivindicar la llibertat de cadascú, explica el responsable de l'àrea d'Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages, Albert Marañón. «El conte ja fa un any que és a les llibreries i biblioteques, i l'objectiu de dur-lo ara a escena és poder donar a conèixer el missatge a més gent», i aquest format i amb aquests protagonistes li dona un valor afegit.

Per a Marañón, la clau de tot plegat és la naturalitat: «La millor manera de combatre aquesta discriminació i garantir els drets dels col·lectius LGTBI és fent visible la diversitat que hi ha a la societat en què vivim amb la màxima naturalitat possible». La pega, diu, és que «malauradament aquesta naturalitat es mostra poc sovint, i per això és bo crear projectes com aquest que la incorporin».

El conte Unes colònies d'aventura, que es va editar per Sant Jordi de l'any passat, és obra de l'escriptora Anna Obiols, i les il·lustracions, d'en Subi, mentre que els temes musicals són del compositor David Martell i l'enregistrament del CD que acompanya el conte va ser a càrrec d'un cor d'alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Artés. Abans s'havien fet propostes semblants però adreçades a un públic més jove i sense interpretació escènica posterior, amb Al país de les marietes...Arriba el circ, per a infants de 0 a 5 anys, i La petita puça, per a infants de 6 a 8. El futur «ja es veurà», diu Marañón.