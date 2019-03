El bisbat de Vic aprova un protocol contra possibles casos d'abusos sexuals

El bisbat de Vic, que abraça par-ròquies de bona part del Bages, de l'Anoia i de tot el Moianès, ha aprovat tres mesures concretes amb l'objectiu d'evitar situacions d'abús sexual en el seu àmbit d'actuació. En primer lloc, s'ha aprovat un protocol de bones pràctiques –inspirat en d'altres diòcesis com la d'Astorga (Lleó)– per prevenir, detectar i actuar davant d'abusos sexuals a menors i a persones vulnerables. Segons detallen en un comunicat, el protocol ofereix criteris orientadors i procediments d'actuació bàsics davant de possibles casos, ja siguin comesos en l'àmbit de l'activitat pastoral o en l'àmbit familiar o escolar.

D'altra banda, el bisbat també ha habilitat un correu electrònic per recollir denúncies i ha creat una comissió interdisciplinària d'experts per valorar i atendre casos i formar preveres i laics que estiguin en contacte amb menors.

El protocol de bones pràctiques s'implementarà a totes les parròquies del bisbat i s'adreça a tots els responsables de parròquia, grups pastorals, centres de formació, institucions i persones que treballen en l'àmbit educatiu i en la pastoral ordinària amb nens o adolescents de la diòcesi. Tal com marquen els protocols de l'Església de l'any 2010, davant un possible cas, es preveu que s'obrin dues vies: la penal i la de l'àmbit canònic.

El correu electrònic acolli-da@bisbatvic.com s'ha habilitat com a canal de denúncia per tractar possibles casos. El bisbat es compromet a atendre amb confidencialitat totes les peticions que els arribin, que poden enviar-se de manera nominativa o anònima. També remarquen que hi poden contactar aquelles persones que, havent patit un abús, vulguin que el bisbat els ofereixi un acompanyament humà o espiritual.

La comissió interdisciplinària externa que s'ha creat és formada per cinc membres laics: una psicòloga clínica infantil i juvenil; una metgessa psiquiatra i docent; una advocada penalista; una mediadora familiar i una advocada, i un advocat especialista en dret canònic.

La comissió tindrà la funció d'avaluar totes les denúncies que rebi el bisbat per determinar-ne els detalls i fer la denúncia civil i la canònica. A més de fer-ne seguiment, assessorament i les actuacions per perseguir els delictes, acompanyarà les víctimes i els oferirà l'ajuda que necessitin. D'altra banda, la comissió també farà formació a tots els preveres i laics del bisbat que estan en contacte amb menors per a la prevenció, detecció i actuació d'abusos sexuals.