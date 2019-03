Castellnou culmina un primer tram de via verda

Castellnou ha finalitzat els treballs de col·locació de la tanca de seguretat per a la via verda que uneix la urbanització de Pinedes amb la carretera de Santpedor a Castellnou. L'actuació ha consistit en la col·locació de 800 metres lineals de tanca de fusta de pi tractada. Amb aquesta actuació el consistori pretén fomentar la mobilitat no motoritzada dins el municipi, garantint la seguretat dels usuaris i es planteja com a primera actuació de la xarxa de vies verdes que connectaran els diversos nuclis de Castellnou.