ARA Navarcles fa pública la llista completa que combina joventut i experiència

ARA Navarcles, vinculat a ERC, ha donat a conèixer la llista completa amb què concorrerà a les eleccions municipals del proper 26 de maig, després que dies enrere ja va fer públic el lideratge de Josep Maria Feliu. L'actual alcalde, Llorenç Ferrer, que el 2015 es va presentar sota les sigles independents de Sumem per Navarcles, tanca aquesta vegada la d'ARA Navarcles, amb el número tretze.

En la presentació, que es va fer en un acte celebrat a la Font Nova, Feliu va definir ARA Navarcles com un partit d'esquerres, amb independència de pertànyer o no a un grup polític , i «amb ganes d'impulsar Navarcles amb un nou model de treball i de fer política municipal». La llista incorpora Toni Muñoz, com a segon, que s'estrena en la política però que té set anys d'experiència com a tècnic informàtic a l'Ajuntament. La tercera és Laura Castell, actual regidora de govern a l'Ajuntament, i responsable d'exportació en una empresa de la comarca. Completen l'equip persones «disposades a treballar pel poble i per tota la seva gent, pensar, destinar esforços i temps per Navarcles. Volem governar».

ARA Navarcles està fent trobades als baris i amb membres de les associacions, agrupacions i entitats socials, culturals i recreatives per copsar idees que ajudin a concretar el programa.