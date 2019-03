Junts per Cardona presenta la seva candidatura amb Joan Jané al capdavant

La candidatura de Junts per Cardona en la seva presentació Junts per Cardona

Joan Jané, que és regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Cardona, aspirarà a l'alcaldia en aquest municipi com a cap de llista de Junts per Cardona. La formació ja ha presentat la seva candidatura completa en un acte que pràcticament ha omplert el el Teatre Els Catòlics.

Jané s'havia presentat el 2015 com a número set de la llista del PDeCAT que aleshores encapçalava Josep Serra, i ara ha esdevingut ell el nou líder d'un equip de setze persones «transversal i municipalista», i amb la voluntat de treballar per fer de Cardona un poble «lluitador, d'emprenedors, atractiu i carregat de vida».

El programa de Junts per Cardona gira al voltant dels conceptes viure, treballar i aprendre, que Jané vol desenvolupar al costat «d'un bon grup de gestors, gent molt variada i formada, i carregats d'entusiasme per transformar Cardona». Diu que aquest programa «és el resultat d'un estudi seriós i professional de les necessitats i possibilitats que té el poble», i al mateix temps ha remarcat que el projecte de Junts per Cardona encaixa amb els valor de la República Catalana, per tal de dibuixar un país des de la base, començant pels pobles.

L'acte de presentació es va acabar amb un vídeo on apareixia Carles Puigdemont i el mateix Jané, animant a donar suport a la candidatura.