Un projecte de Sant Vicenç és finalista d'un premi europeu

Un projecte de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a la reducció dels residus en els esmorzars dels escolars del poble és una de les tres iniciatives finalistes d'un dels apartats de la desena edició del Premi Europeu de la Prevenció de Residus, que es donarà a conèixer en una cerimònia que tindrà lloc el 15 de maig a Brussel·les.

La selecció com a candidata la va fer prèviament l'Agència Catalana de Residus tenint en compte la relació de l'activitat amb els eixos de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), celebrada el novembre passat: l'originalitat de la proposta, el caràcter innovador, l'adaptabilitat a altres contextos regionals o locals, la mobilització del públic objectiu i la durada.

El projecte de Sant Vicenç s'ha presentat en la categoria d'administracions. Es tracta de la Marató Residu Zero, de la qual Regió7 ja va informar detalladament. Una campanya per promoure l'esmorzar sostenible i saludable per reduir els residus que genera la canalla a escola. La iniciativa ha tingut la participació de tres centres del municipi i de 600 alumnes, a més de la implicació de les famílies a través de cada AMPA, i s'ha aconseguit una reducció del 33% de la generació de residus d'envasos. Els eixos principals del projecte han estat la millora de la salut, per mitjà de fomentar uns esmorzars més saludables (amb menys brioixeria i més fruita i entrepans), i la cura pel medi ambient en reduir els residus (envasos, plàstic i paper d'alumini), que sovint s'associen a productes alimentaris poc saludables.

La Marató Residu Zero va començar el mes d'octubre quan es van comprovar i comptabilitzar els residus que es generen a l'hora del pati en el moment d'esmorzar durant tota una setmana. Tot seguit es van fer tallers específics per edats a cada classe en què es van treballar les pautes per esmorzar de manera saludable i sostenible. Unes setmanes més tard es va fer un segon recompte dels residus generats als patis per avaluar si els alumnes havien començat a canviar els hàbits. I en molts casos ja ho havien fet.