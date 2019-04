ERC Súria presenta una llista molt renovada per a les properes municipals

ERC Súria ha presentat una llista per a les properes eleccions municipals completament renovada i que estarà encapçalada per Marta Viladés i Ribera, que es presenta per primera vegada, i l'acompanya Jordi Sala i Santcliments, actual regidor de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Súria. La llista està integrada per 21 persones, en que destaca la barreja de joventut i experiència en una llista molt transversal.

Viladés és llicenciada en Ciències Ambientals i ha estat implicada en diverses entitats surienques. La candidata va recalcar que "aquesta implicació i treball pel poble vull que sigui el nou repte a dur a terme i fer-ho des de l'alcaldia". Viladés va explicar que "em sento preparada per afrontar aquest repte i contribuir a transformar els problemes de Súria en oportunitats per millorar el poble i fer-lo més modern i sostenible". Va dir que es presentava amb la candidatura de ERC ja que "les polítiques d'Esquerra són des de tots i per a tothom. Són inclusives, innovadores i sobretot efectives".

Seguidament va donar pas a l'actual regidor que anirà de número dos, Jordi Sala i, conjuntament, van anar presentant tots els membres de la llista. La candidata va recalcar que "la llista és cremallera i que l'encapçala i la tanca una dona", recalcant així "que les polítiques feministes han de ser transversals en totes les regidories".

Finalment, va explicar els principals eixos del projecte, donant importància a l'acompanyament de totes les activitats organitzades pel teixit associatiu del municipi i millorant la comunicació i fent ús de les noves tecnologies per a què la informació sigui molt més àgil i accessible. Va tancar l'acte envoltada de totes les persones de la llista, bo i afegint "ens presentem per ERC-Súria perquè creiem que és des dels pobles, on es comença a fer un gran país". En acabar, tothom va poder gaudir d'un vermut popular.

L'acte que se'n va fer de presentació el va obrir l'alcalde de Callús, Joan Badia, que va fer èmfasi en el paper de la gent d'ERC en el municipalisme, explicà que ERC va néixer fa 88 anys en unes eleccions municipals que va guanyar massivament. Va encoratjar a treballar pel poble, des del poble i escoltar tothom.

Seguidament l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va fer referència a les bones relacions que hi ha entre els ajuntaments miners de Cardona i de Súria; va parlar d'enfortir l'eix del Cardener i treballar conjuntament per fer-ho i per situar-lo en el mapa del turisme familiar i de qualitat. També va fer èmfasi a l'empenta i la il·lusió que caracteritza la nova candidata, tot recordant el 2011 quan ell es va presentar amb només 25 anys, quan va guanyar per primera vegada les eleccions.

El va seguir la senadora Mirella Cortès que va parlar sobre les eleccions del 28 d'abril, on forma part de la candidatura al Senat conjuntament amb en Raül Romeva, i de la injustícia de la situació dels presos polítics. També va parlar sobre el municipalisme republicà on va donar èmfasi a les polítiques municipals d'Esquerra Republicana.