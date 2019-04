Unes instal·lacions modernes en un terreny de 754 m2

? La futura comissaria de la Policia Local es construirà en uns terrenys de 754 metres quadrats, i serà d'una sola planta amb un accés adaptat. Tindrà dues zones diferenciades. En una hi haurà un vestíbul controlat pel taulell de recepció, una sala d'espera, banys i un despatx per a les denúncies, i a l'altra hi haurà les dependències pròpies de la policia, com són els vestidors, l'armer, l'arxiu i els diversos despatxos. També hi haurà una sala de brífing que permetrà fer reunions en casos d'emergència amb altres cossos de seguretat.