La Policia Local de Sant Fruitós tindrà una nova comissaria abans de cinc anys

Sant Fruitós de Bages dotarà la Policia Local d'una nova comissaria, que preveu tenir construïda en un termini màxim de cinc anys. És el temps durant el qual l'Ajuntament tindrà llogat un altre edifici al municipi on ubicarà provisionalment el servei fins a poder disposar del nou local definitiu, tenint en compte que les dependències actuals s'han fet petites i el trasllat no pot esperar gaire temps més, segons ha assegurat l'alcalde, Joan Carles Batanés.

La nova comissaria es construirà en una part del solar municipal on hi havia hagut l'antiga fàbrica de Bertrand i Serra. En concret, ocuparà l'espai que ara serveix d'aparcament, just al costat de l'actual casal d'avis, mentre que la part davantera (i per on hi haurà l'accés) donarà a la futura plaça que s'ha d'urbanitzar en aquest solar, on més endavant també es preveu construir-hi pisos de protecció oficial i l'esplai, mentre que el futur CAP s'ubicarà també en una àrea propera, on hi havia hagut l'antiga biblioteca.

L'Ajuntament ja ha adjudicat la redacció de l'avantprojecte i del projecte bàsic per a la construcció de la comissaria i dels espais exteriors, i en paral·lel ha tancat l'acord de lloguer per a cinc anys d'un local al carrer d'Eugeni d'Ors, a tocar de la plaça Onze de Setembre, on es traslladarà provisionalment el cos. I és que les actuals dependències de la plaça de la Vila, amb dos únics despatxos, són del tot obsoletes «i fan impossible mantenir-hi el servei cinc anys més», apunta Batanés, i encara més tenint en compte que es preveu un nou espai com a sala de control per a les càmeres de videovigilància que s'han instal·lat al municipi.

Davant la impossibilitat de poder disposar abans d'un edifici nou, amb unes instal·lacions més modernes i operatives, s'ha optat per l'opció de llogar un local que havia estat una antiga fàbrica de mobles i que caldrà adequar. «S'han de separar els despatxos i fer-hi vestidors, dutxes i un armer...», diu Batanés, de manera que no es preveu poder fer el trasllat a l'edifici de lloguer fins a final d'aquest any, apunta l'alcalde.

La redacció del projecte de construcció de la futura comissaria s'ha adjudicat al despatx professional Basterrechea-Tejada Arquitectes SLP per un import de 31.677 euros.