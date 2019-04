La política navarclina acomiada tres històrics

Navarcles afrontarà el proper mandat sense tres protagonistes que han fet història al poble. L'actual alcalde, Llorenç Ferrer, i els regidors Ramon Serra i M. Carme Alòs, coincideixen en un final d'etapa després de dècades en la primera línia de la política municipal. Entre els tres sumen 89 anys de trajectòria com a regidors o alcaldes en aquest ajuntament, i ara han decidit fer el pas cap a una vida que esperen més tranquil·la i allunyada de la sala de plens.

Llorenç Ferrer i Ramon Serra van començar plegats i plegaran alhora. Es van integrar a les llistes del PSC l'any 1979, tot i que cap dels dos va sortir, i des d'aleshores, políticament han portat vides paral·leles i a nivell municipal han compartit projecte, malgrat que Ferrer va deixar la militància.

Serra, en canvi, la manté des de fa 40 anys. L'intent fallit l'any 79 de fer-se un lloc al consistori es va veure compensat, i amb escreix, perquè quatre anys més tard va aconseguir entrar i s'hi va quedar. Quan acabi el mandat haurà acumulat 36 anys seguits com a regidor de Navarcles, 20 al govern i 16 a l'oposició, i també ha estat diputat a la Diputació i secretari d'organització de la Federació XI del PSC.

Serra continuarà donant suport al PSC «però des d'un lloc per no sortir» (tanca la llista). La seva dona va de número 3: «Si cal els donaré consell», però ell té clar que deixa la política i ara es dedicarà «a fer d'avi, a cuidar-me de casa, a posar ordre a les meves fotos, i a viatjar tant com pugui». Si troba a faltar res «sens dubte seran els companys del consistori i els tècnics de l'Ajuntament».

Entre ells hi compta el seu inseparable Llorenç Ferrer, que gairebé l'iguala quant a anys de relació directe amb l'Ajuntament. Ferrer en suma 32, des del 1981, i tan sols amb un parèntesi en què va estar desvinculat, entre el 1987 i el 1993. Ha estat al govern i a l'oposició, i els últims 12 anys, alcalde, sempre sota les sigles del PSC, fins que el 2014 va deixar la militància i l'any següent va liderar l'equip de Sumem, la formació que ara governa a Navarcles i que aquest mandat ha fet de paraigua per aglutinar socialistes i exsocialistes que, com Ferrer, van estripar el carnet.

Són tres dècades de feina «i de gestió d'uns recursos molt escassos». Ara tancarà la llista d'ERC, però també de número 13, i «com un fet absolutament testimonial», si bé això no treu la seva vinculació amb la vida associativa, que mantindrà. Té clar que plega, «n'estic molt mentalitzat», tot i admetre que a estones potser trobarà a faltar «aquella excitació de tirar projectes endavant que et dona la política». Canviarà l'Ajuntament per la Universitat, on seguirà fent de professor d'Història. De fet, mai l'havia deixada, «però ara m'hi dedicaré plenament», no tan sols en el camp de la docència, sinó que ho tindrà més bé per tirar endavant projectes d'investigació.

La seva cosina, M. Carme Alòs, és l'única que no tindrà ni tan sols presència testimonial a les llistes, tot i que «no descarto tornar-m'hi a posar d'aquí a quatre anys». Ara deixarà l'Ajuntament i s'ha donat de baixa del PDeCAT.

Alòs posa fi a 21 anys de vinculació directa amb la política municipal de Navarcles. S'hi va iniciar el 1991, i s'hi ha mantingut fins ara tret d'un parèntesi de set anys forçat per qüestions personals, entre el 2008 i el 2015. Té experiència com a regidora, i com a alcaldessa del 2003 al 2007. Uns anys «de servei, aprenentatge i complexitat», que deixarà enrere convençuda «que s'ha fet bona feina». Ho aprofitarà per «espaiar-me mentalment», i dedicarà esforços al seu voluntariat a Lledoners i a projectes socials i d'entitats. «M'implico tant en tot» que no creu que trobi a faltar la política.