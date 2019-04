L'actual regidor Joan Jané serà l'alcaldable de Junts per Cardona

Joan Jané, actual regidor del grup municipal del PDeCAT a l'Ajuntament de Cardona (formació que en aquest mandat és a l'oposició), és la persona que encapçalarà la candidatura de Junts per Cardona a les properes eleccions municipals. Jané va anar de número 7 a la llista de Convergència als comicis del 2015, una formació que en aquell moment ca encapçalar Josep Serra.

La presentació de la candidatura de Junts per Cardona va tenir lloc al teatre Els Catòlics. Es tracta d'una llista constituïda per setze persones, de la que es va posar en relleu que és «transversal i municipalista» i amb vocació de «treballar pel poble, al marge de sigles, per tal de poder oferir al municipi el canvi necessari per tornar a ser el poble d'abans: un gran poble, lluitador, d'emprenedors, atractiu i carregat de vida».

El candidat va explicar els grans blocs del programa basats en «viure, treballar i aprendre» i va assegurar que té al seu costat «un bon grup de gestors, gent molt variada i formada, carregats d'entusiasme per transformar Cardona». També va destacar que aquest programa «és el resultat d'un estudi seriós i professional de les necessitats i possibilitats que té el poble».

Així mateix, va remarcar que el projecte de Junts per Cardona «encaixa amb els valors de la República Catalana, per tal de dibuixar un país des de la base, començant pels pobles».