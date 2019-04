La Festa Alícia't proposa enguany més de 150 activitats lligades a la gastronomia

Cuina sana, divertida i saludable i, cada cop més, producte. Són els ingredients principals de la Festa Alícia't, que se celebra aquest cap de setmana (6 i 7 d'abril) a Món Sant Benet i que proposa més de 150 activitats relacionades amb l'alimentació i la gastronomia. Però, sobretot, en les últimes edicions aquest certamen que suposa l'obertura total de portes de la Fundació Alícia vol ser l'aparador principal de la riquesa gastronòmica de les comarques de Barcelona. Després de sis anys acostant l'alimentació saludable a petits i grans, Alícia't arriba a la setena edició anant més enllà. En el seu quart any amb la Diputació de Barcelona com a coorganitzador, la celebració busca consolidar-se com a «principal mercat» de la riquesa gastronòmica existent a les comarques de Barcelona, concentrant-la en un mateix punt. Ho farà a través d'un espai expositiu –on es podrà des de comprar aliments a conèixer experiències turístiques vinculades amb aquesta gastronomia- però també de quatre tastos guiats per alguns aquests productes de proximitat, que van des del pa del Lluçanès als vins i formatges de Barcelona.

Es calcula que en les darreres edicions han estat més de 6.000 els assistents a la Festa Alícia't. Enguany el certamen comptarà amb més de 150 activitats al voltant de l'alimentació saludable i la gastronomia. A falta encara de quatre dies per a l'inici, algunes de les activitats que requereixen inscripció prèvia tenen gairebé les places plenes.

En la presentació del programa d'enguany, els organitzadors han remarcat, però, que malgrat que una gran part de les activitats es fan a l'exterior i hi ha certa previsió de pluja, la festa té un «pla B i C» pel que han fet una crida als assistents a no perdre-se-la.

Núria May, de la Fundació Alícia, ha explicat que una de les principals novetats és que enguany es posarà l'accent en els cuiners d'Alícia. El cap de cuina d'Alícia, Marc Puig-Pey, per exemple, que va treballar durant 17 anys a la cuina d'El Bulli, protagonitzarà La cuina d'El Bulli a l'abast de tothom; o Vini Martini, xef també de la fundació i que ha treballat amb la selecció australiana de futbol, conduirà Cuina del món. Innovació per a esportistes.

La Festa Alícia't tampoc s'oblidarà dels més petits i buscarà despertar la seva curiositat darrera els fogons amb més de 50 activitats.

Cuiners estrella i visites especials

En paral·lel als tallers per a petits i grans, es faran demostracions de cuina en directe on el producte de les comarques de Barcelona hi serà present. També destaca les demostracions dels cuiners guardonats amb estrelles Michelin: Carles Gaig i el xef de l'Ó, l'únic restaurant del Bages amb aquest reconeixement, Jordi Llobet.

La Festa Alícia't vol seguir posicionant Món Sant Benet en el mapa. Per aquesta raó, aquests dos dies el monestir oferirà les seves tradicionals visites en format més reduït i a un preu més econòmic amb l'objectiu de què els visitants puguin conèixer una mica més la seva història.