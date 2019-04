Milloraran l'accessibilitat a la zona esportiva de Torroella

La zona esportiva de la urbanització de Torroella de Baix, a Sant Fruitós de Bages, comptarà amb un accés pavimentat per tal de facilitar l'arribada als usuaris. Els treballs que s'hi faran consistiran en la pavimentació de l'entrada pel carrer Torrent, a tocar de la zona de la petanca. En aquest punt, a banda de pavimentar el terreny també es realitzaran millores en l'enllumenat i la xarxa de sanejament.

Els aparells de gimnàstica per a la gent gran ubicats a la zona posterior de les cases, a tocar de les pistes de petanca, seran reubicats en un altre espai d'aquesta àrea.

Paral·lelament, a la zona del camp de futbol i els vestidors s'hi construirà un porxo per a ús polivalent pensat per als usuaris de les instal·lacions esportives com també per a les activitats d'altres entitats.

Les obres s'iniciaran durant aquest mes d'abril i es preveu que els treballs s'executin en un període de 3 mesos.