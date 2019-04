Castellnou s'adhereix a preservar el Camí Ramader de Marina, que passa pel poble

Castellnou de Bages ha aprovat per ple adherir-se a l'associació Camí Ramader de Marina, de la Cerdanya al Penedès, iniciativa que va néixer el 2015 per mitjà dels ajuntaments de Llívia, Lluçà i Santa Margarida i els Monjos amb el propòsit de reivindicar i recuperar els camins ramaders a Catalunya, com aquest que passa pel municipi. Castellnou fa costat així al treball de recuperació dels camins ancestrals de transhumància, amb el propòsit de salvaguardar i fer valer la ramaderia extensiva, potenciar el patrimoni cultural, històric, arquitectònic, paisatgístic i ecològic. Per a l'equip de govern aquesta iniciativa es considera «estratègica dins el model de natura, esport i cultura, com a recurs de desenvolupament econòmic, de promoció i dinamització turística de l'àrea per on passa la ruta i els seus ramals més importants», com és el cas de Castellnou, «tot seguint criteris de sostenibilitat econòmica, social, cultural i ambiental».