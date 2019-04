Dimarts vinent es provaran les 89 sirenes de Catalunya que alerten d'accident químic

Protecció Civil de la Generalitat provarà aquest proper dimarts, 9 d'abril, l'efectivitat del so i la cobertura de les 89 sirenes que alerten d'accident químic a la població que estan situades en 39 municipis catalans. La prova de les sirenes del Plaseqcat, que es realitza dos cops l'any, dimarts vinent es farà entre les 10 hores i les 12.50 hores. Es podran sentir tres senyals ondulants d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons i un senyal de 30 segons que indica el final de l'alerta. Durant la prova Protecció Civil enviarà missatges a través de les xarxes socials i l'aplicació per a mòbil Gencat per avisar de la sirena de cada zona, tal com es faria en el cas d'un accident químic real. Per primera vegada es faran sonar dues sirenes recentment instal·lades a Sant Vicenç de Castellet (Bages) i Puig-Reig (Berguedà).

Els municipis de la demarcació de Barcelona que participaran al simulacre seran Barcelona, Terrassa, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans, Granollers, Canovelles, Montornès del Vallès, Sant Celoni i Gualba.

A la demarcació de Girona hi ha sirenes a Riells i Viabrea i a la de Tarragona, Tarragona, Constantí, Perafort, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga del Camp, els Garidells, els Pallaresos, la Canonja, Vila-seca i Salou. De la Catalunya Central la prova es farà a Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet i Puig-Reig, de les Terres de l'Ebre a Flix i Tortosa i de l'Alt Pirineu i Aran a Les.

Com en tots els exercicis, s'ha informat de la prova de sirenes als centres educatius i s'ha demanat la seva participació realitzant simulacres de confinament. Més de 22.000 persones, entre alumnat i personal docent i no docent d'una cinquantena de centres escolars situats a 26 municipis on hi ha sirenes de risc químic, aprofitaran la prova de dimarts per fer un simulacre de confinament a les aules.