Sant Fruitós disposarà el juny d'una funerària per a mascotes d'abast supracomarcal

L'empresa bagenca Celamic preveu posar en marxa al començament de juny la primera funerària de mascotes de la Catalunya Central a Sant Fruitós de Bages. El servei, que tindrà el nom comercial de Cel Amic, s'ubicarà en una nau industrial del carrer Puigmal, al polígon Sant Isidre III, i serà d'abast supracomarcal.

Feia més de mig any que l'empresa esperava els permisos per poder començar, i ara ja els té. Com ja va explicar aquest diari, va sol·licitar una llicència per a l'activitat d'incineració d'animals de companyia que l'Ajuntament va tramitar a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat, que hi ha donat el seu vistiplau aquesta mateixa setmana. Tan bon punt s'ha rebut el permís, l'empresa s'ha posat a treballar en el condicionament del futur equipament, amb previsió de poder-lo obrir al començament de juny, segons han explicat fonts directives.

Serà un servei pensat per a qualsevol tipus d'animal que el seu amo hagi cuidat com a mascota, des de gossos i gats fins a ocells, o fins i tot rèptils, i es podrà escollir entre una incineració individual o col·lectiva. Les instal·lacions s'adequaran amb un forn de dues càmeres individuals o bé una de col·lectiva més gran (en funció del servei que es practiqui en cada moment), i amb dues sales on simultàniament dues famílies podran acomiadar la seva mascota. Fins i tot, si ho volen, podran fer el seguiment de tot el procés a través d'un vidre. Així mateix, es reservaran espais per poder ampliar el servei més endavant.

El client podrà triar si vol una incineració individual, «més íntima i propera», per a la seva mascota, o bé una de col·lectiva amb altres animals. En el primer cas, s'entregarà una urna amb les cendres i es donarà opció a l'adquisició de joies o reliquiaris. En canvi, el servei col·lectiu no permetrà al propietari poder-se endur les cendres, que s'acumularan totes en una mateixa fossa, i tan sols se li farà entrega d'un certificat que verifica que la seva mascota ha estat incinerada.

L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, celebra l'obertura d'un servei d'aquestes característiques al municipi, «i no tan sols per al poble sinó per a tota la comarca i fins i tot de més lluny», apunta, tenint en compte que actualment els més propers que hi ha són a l'àrea de Barcelona. Batanés destaca la doble funció de la funerària, «que servirà per incinerar les mascotes per voluntat pròpia i també quan és obligat» amb referència als certificats veterinaris en cas de mort per malaltia.