Gil Ariso presenta la llista de Junts per Catalunya davant un centenar de persones

Gil Ariso, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, va presentar ahir divendres a la Capella del Mas Sant Joan la seva quarta candidatura per tornar a revalidar la victòria en unes municipals davant un centenar de veïns de la vila.

La llista de l'equip de Junts per Catalunya per a les eleccions municipals del 26 de maig està formada pels actuals regidors de govern, Ignasi Lladó, Laura Vilanova, Eduard Mata i Jordi Gesé.

Per la seva banda, també va tenir lloc la presentació de l'equip de Junts per Catalunya a l'EMD de Sant Martí de Torroella. La llista, encapçalda per Pere Bartomeus, la conformen Ester Ros, Josep Maria Botifoll Giralt, Queralt Pich Oliveras, Carme Oms Bosch i Jaume Rovira Baraldés.

L'objectiu és revalidar la presidència de la EMD que ja està en mans de la formació sobiranista des del 2011.També va destacar la presència de cares noves com Meritxell Roure, Ester Madrid i Oriol Torras vinculats al teixit associatiu del municipi o del President local del PEDCAT Carles Juanpere.

La part final de l'acte va comptar amb la Meritxell Lluís, candidata al Senat de la formació.